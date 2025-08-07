augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemények

1 órája

Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos települése

Címkék#legveszélyesebb város#vandalizmus#bűncselekmény#drog

Hol mersz sétálni nappal? És sötétedés után? A Numbeo adatai és olvasói vélemények alapján térképeztük fel a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos településeket Hevesben. Eger és Gyöngyös között jelentős különbségek látszanak.

Heol.hu

A közbiztonság településenként eltérő képet mutat Heves vármegyében. A Numbeo.com adatbázisa és a lakossági visszajelzések alapján Eger még mindig viszonylag nyugodt városnak számít, míg Gyöngyösön egyre nagyobb problémát jelentenek a bűncselekmények és a droghelyzet. Megkérdeztük olvasóinkat is, mi a véleményük, melyik a legkevésbé biztonságos település Heves vármegyében.

Olvasóink szerint ezek a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos települések Hevesben
Olvasóink szerint ezek a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos települések Hevesben
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legkevésbé biztonságos település Hevesben

A Numbeo.com adatai alapján gyűjtöttük össze, melyik a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos város Heves vármegyében.

Az említett adatbázis szerint Egerben a bűnözés aránya alacsony, de az elmúlt 5 évben mérsékelten növekedett. Szintén mérsékelt a drogfogyasztás és a drogárusítás, valamint a vandalizmus és a lopás. Az emberek visszajelzései szerint nappal biztonságos az utcán sétálni egyedül, éjszaka pedig mérsékelten biztonságos.

Gyöngyös vonatkozásában már mások a visszajelzések. A bűnözés szintjét magasnak ítélték meg a visszajelzést beküldők, az elmúlt 5 évben pedig erősen emelkedőnek. A drogfogyasztás és -árusítás szintjét nagyon magasnak jelezték, ahogy a vandalizmus és lopások előfordulását is. Nappal az emberek mérsékelten biztonságosnak vélik az egyedül sétálást, éjjel pedig veszélyesnek.

Összehasonlításképp megnéztük az országos véleményeket, ebből az derült ki, hogy Magyarországon a bűnözés arányát alacsonynak vélik a válaszadók, viszont a kimutatás szerint mérsékelten emelkedik. A drogfogyasztás összességében alacsony, de a vandalizmus és lopás már mérsékelten magas. Nappal és éjszaka is biztonságos egyedül sétálni.

Kommentelőket is megkérdeztük

Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat is, hogy mi a véleményük arról, melyik a legkevésbé biztonságos település Heves vármegyében. 

A kommentelők közül többen említették Gyöngyöst, volt, aki meg is indokolta.

Drog, bűnözés, nulla közbiztonság. A városrendészek mentik a menthetetlent.

– írta egy hozzászóló.

Említették Egert is és Tarnabodot mint nem biztonságos települést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu