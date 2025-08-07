1 órája
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos települése
Hol mersz sétálni nappal? És sötétedés után? A Numbeo adatai és olvasói vélemények alapján térképeztük fel a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos településeket Hevesben. Eger és Gyöngyös között jelentős különbségek látszanak.
A közbiztonság településenként eltérő képet mutat Heves vármegyében. A Numbeo.com adatbázisa és a lakossági visszajelzések alapján Eger még mindig viszonylag nyugodt városnak számít, míg Gyöngyösön egyre nagyobb problémát jelentenek a bűncselekmények és a droghelyzet. Megkérdeztük olvasóinkat is, mi a véleményük, melyik a legkevésbé biztonságos település Heves vármegyében.
A legkevésbé biztonságos település Hevesben
A Numbeo.com adatai alapján gyűjtöttük össze, melyik a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos város Heves vármegyében.
Az említett adatbázis szerint Egerben a bűnözés aránya alacsony, de az elmúlt 5 évben mérsékelten növekedett. Szintén mérsékelt a drogfogyasztás és a drogárusítás, valamint a vandalizmus és a lopás. Az emberek visszajelzései szerint nappal biztonságos az utcán sétálni egyedül, éjszaka pedig mérsékelten biztonságos.
Az egri Dextert továbbra is keresi a rendőrség, de sok más díler és kábítószeres is van a listán
Gyöngyös vonatkozásában már mások a visszajelzések. A bűnözés szintjét magasnak ítélték meg a visszajelzést beküldők, az elmúlt 5 évben pedig erősen emelkedőnek. A drogfogyasztás és -árusítás szintjét nagyon magasnak jelezték, ahogy a vandalizmus és lopások előfordulását is. Nappal az emberek mérsékelten biztonságosnak vélik az egyedül sétálást, éjjel pedig veszélyesnek.
Gyerekei mellett esett bűnbe a gyöngyösi apa – tudta fokozni, amikor kimentek a rendőrök
Összehasonlításképp megnéztük az országos véleményeket, ebből az derült ki, hogy Magyarországon a bűnözés arányát alacsonynak vélik a válaszadók, viszont a kimutatás szerint mérsékelten emelkedik. A drogfogyasztás összességében alacsony, de a vandalizmus és lopás már mérsékelten magas. Nappal és éjszaka is biztonságos egyedül sétálni.
Kommentelőket is megkérdeztük
Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat is, hogy mi a véleményük arról, melyik a legkevésbé biztonságos település Heves vármegyében.
A kommentelők közül többen említették Gyöngyöst, volt, aki meg is indokolta.
Drog, bűnözés, nulla közbiztonság. A városrendészek mentik a menthetetlent.
– írta egy hozzászóló.
Említették Egert is és Tarnabodot mint nem biztonságos települést.
