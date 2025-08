Hajszál az ételben, szalmonella, ételmérgezés - egri helyek, ahonnan menekülnek a vendégek

– A pizza borzalmasan rossz! 40 percet vártam, míg kihozzák a pizzát. A gomba csak elvétve található rajta, a pizzaszósz gyengén savanyú volt, a kukorica az egyik felén nincs, szinte minden kispórolva, a pizza túlsütve, szinte kemény volt az alja és a szélei. Sokk pizzériát kipróbáltam, de ilyen rossz pizzát még soha sem ettem. Rosszul vagyok, ha rágondolok a pizzára, ez legjobban a szakácsra szégyen aki a pizzát csinálta – panaszolta a vendég.

A következő étteremről borzasztó értékelést írt egy hölgy:

Romlott ételeket tesznek az asztalra, a lányom szalmonellával került kórházba, ugyanazt ette, mint az apukája, mindkettőnek ugyanazok a tünetek jelentkeztek másnap. Szalmonellás bélfertőzés a diagnózis. Otthon is odaadnák a gyereküknek amit ott felszolgálnak? Kétlem! Válasszanak másik éttermet ha arra járnak.

– fogalmazott az anyuka.

Ugyanerről a helyről más is írta, hogy a kislánya ételmérgezéssel került be a kórházba, miután ott ettek. Többen panaszkodtak arra is, hogy az ételben hajszál vagy szőr volt.

Egy másik vendéglátóhelyre is azért panaszkodtak többen, hogy hasmenést okozott az ott elfogyasztott étel.

A vendégek több étteremmel kapcsolatban is megjegyezték, hogy a kiszolgálás lassú volt, a pincérek nem túl kedvesek, és volt, ahol a vendégeket hangosan kibeszélték, vagy bámulták evés közben. Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy a negatív hozzászólások mellett az említett vendéglátóhelyekre dicsérő szavak is érkeztek. Mindenkinek érdemes magának eldöntenie, mi a véleménye az adott étteremről.