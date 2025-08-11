Megszólalt a légvédelmi sziréna Egerben, kiderült, mi az oka

- A napokban az egyik városi sziréna – amely a júliusi ellenőrzésen még rendben működött – váratlanul, külső beavatkozás nélkül megszólalt - írták a város hivatalos oldalán. Tájékoztatásuk szerint a katasztrófavédelem értesítette az önkormányzat közbiztonsági referensét, aki az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltócsoporttal, valamint az MVM Émász ügyeletes szerelőjével közösen azonnal a helyszínre vonult.

A szirénát kikapcsolták, és még aznap este további két, hasonló állapotú készüléket elővigyázatosságból áramtalanítottak. A hibát feltehetően beázás és zárlat okozta. A júliusi „morgatópróba” során felmért hibás berendezések javítása hamarosan megkezdődik.

- közölték.

A gyakorlatról mi is beszámoltunk részletesen.