1 órája
Megszólalt a légvédelmi sziréna Egerben, kiderült, mi az oka
Nem volt gyakorlat mégis felzúgtak a légvédelmi szirénák Egerben. Kiderült, hogy mi történt.
Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk minden előjel nélkül augusztus 6-án megszólalt az egyik légvédelmi sziréna, amit Eger több pontján is hallottak. Most kiderült, hogy miért történt mindez.
Nincs gyakorlat mégis felzúgtak a légvédelmi szirénák Egerben
- A napokban az egyik városi sziréna – amely a júliusi ellenőrzésen még rendben működött – váratlanul, külső beavatkozás nélkül megszólalt - írták a város hivatalos oldalán. Tájékoztatásuk szerint a katasztrófavédelem értesítette az önkormányzat közbiztonsági referensét, aki az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltócsoporttal, valamint az MVM Émász ügyeletes szerelőjével közösen azonnal a helyszínre vonult.
A szirénát kikapcsolták, és még aznap este további két, hasonló állapotú készüléket elővigyázatosságból áramtalanítottak. A hibát feltehetően beázás és zárlat okozta. A júliusi „morgatópróba” során felmért hibás berendezések javítása hamarosan megkezdődik.
- közölték.
A gyakorlatról mi is beszámoltunk részletesen.
Felsírtak az egri szirénák, így működik a rendszer, ami az egész városra vigyáz – fotókkal, videóval
Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pedig korábban elmondta, hogy mit kellene tenni akkor, ha éles helyzetben zúgnának a légvédelmi szirénák.
Tesztelik a szuperhangos szirénákat Egerben, az éles helyzetet inkább soha ne akard átélni
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka
Az olaszok vagyont menteni lopakodtak - a kirúgott mátraalji dolgozók vártak rájuk
Hihetetlen mit műveltek egy nővel a forgalmas egri kerékpárúton a kábszisok