Megszólalt a légvédelmi sziréna Egerben, kiderült, mi az oka

Címkék#sziréna#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Agria Speciális Mentő-és Tűzoltócsoport

Nem volt gyakorlat mégis felzúgtak a légvédelmi szirénák Egerben. Kiderült, hogy mi történt.

Heol.hu

Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk minden előjel nélkül augusztus 6-án megszólalt az egyik légvédelmi sziréna, amit Eger több pontján is hallottak. Most kiderült, hogy miért történt mindez.

Megszólaltak a légvédelmi szirénák Fotó: Illusztráció/Shutterstock

- A napokban az egyik városi sziréna – amely a júliusi ellenőrzésen még rendben működött – váratlanul, külső beavatkozás nélkül megszólalt - írták a város hivatalos oldalán. Tájékoztatásuk szerint a katasztrófavédelem értesítette az önkormányzat közbiztonsági referensét, aki az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltócsoporttal, valamint az MVM Émász ügyeletes szerelőjével közösen azonnal a helyszínre vonult.

A szirénát kikapcsolták, és még aznap este további két, hasonló állapotú készüléket elővigyázatosságból áramtalanítottak. A hibát feltehetően beázás és zárlat okozta. A júliusi „morgatópróba” során felmért hibás berendezések javítása hamarosan megkezdődik.

- közölték.

A gyakorlatról mi is beszámoltunk részletesen.

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pedig korábban elmondta, hogy mit kellene tenni akkor, ha éles helyzetben zúgnának a légvédelmi szirénák. 

 

 

