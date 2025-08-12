1 órája
Halálos lehet, ha a kukába dobod – gyógyszerész figyelmeztet a veszélyre
Sok háztartásban kerülnek elő időnként olyan dolgok, amelyeket veszélyes hulladékként kell kezelni. Mit tegyünk például a lejárt gyógyszerekkel, eltört lázmérővel?
Mindannyian találtunk már lejárt szavatosságú orvosságot a gyógyszeres szekrényben, és biztos van, aki tört már el lázmérőt is. Sokan tudják már, hogy ilyen esetben a kukába dobás helyett a gyógyszertárba kell bevinni. Nem lehet azonban mindent egy helyre dobni a gyógyszertárban sem. Megkérdeztük dr. Kóró Andrást, az egri Dobó Téri Kígyó Patika vezetőjét, hogy mihez kezdjünk a lejárt gyógyszerekkel és az eltört lázmérőkkel.
Dr. Kóró András elmondta, hogy minden, amit gyógyszertárban vettünk, legyen az maradék gyógyszer, étrendkiegészítő, tápszer, visszavihető a gyógyszertárba, de nem mindent lehet beledobni a gyűjtőedényekbe.
– Bár higanytartalmú lázmérő már nincs forgalomban, még itt-ott felbukkannak a nagymama fiókjában. A maiakat már galliummal töltik, ami ugyanúgy viselkedik, mint a higany. Ha mégis sikerül egy higanyos lázmérőt eltörni, akkor a higanyhoz semmiképpen ne nyúljunk szabad kézzel. Magát a lázmérőt, illetve a higanyt, valamit azt az eszközt, papírt, rongyot, amivel összeszedtük a szétfolyt higanyt, veszélyes hulladékként kezeljük. Ezeket a hulladékudvarba kell bevinni – magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy itt ártalmatlanítják majd a veszélyes anyagokat a hígítókhoz, rossz elemekhez hasonlóan.
Sokan nem szeretik, de a háziorvosnak fontos információt ad
Kiemelte, hogy gyúlékony dolgokat sem szabad a gyógyszertári gyűjtőedénybe bedobni, ilyenek a hajtógázas spray-k, alkoholtartalmú szerek, vagy a folyadékok.
– Folyékony anyagok esetében, ha nem sikerül tökéletesen lezárni a kupakot, akkor szállítás közben összerázódik, kifolyhat és nem tudjuk, mivel léphet reakcióba, mire folyik rá – magyarázta.
Megemlítette a fecskendőtűket is, hiszen a tű is veszélyes hulladék. Sok előretöltött injekciós készítményt úgy gyártanak, hogy van egy gumiból készült védőkupak, de az sem az teljes védelmet.
A tűn rajta maradnak testnedvek, vér, amelyek komoly fertőzéseket okozhatnak, ha megszúrnak valakit, akár azt, aki a hulladékot szállítja, például hepatitist, AIDS-et
– részletezte.
Hozzátette, hogy a tűket a háziorvosnál kell leadni, vagy a kórházba bevinni, mert ott vannak olyan gyűjtőedények, amelyekben biztonságosan lehet tárolni.
Veszélyes hulladék: Hová tegyük a lejárt gyógyszereket??
Elmondta, hogy a gyógyszerhulladék számára fenntartott edényeket a gyógyszertárakban olyan helyen kell tárolni, ahol a vásárlók elérik, sok esetben csak bemegy valaki, beledobál és kimegy, így nem tudják ellenőrizni, hogy mi kerül bele.
– Abban az esetben, ha valaki az elhunyt hozzátartozója után talál morfiumot vagy ilyen tartalmú tapaszt, azt nekünk jegyzőkönyv ellenében kell visszavenni, majd elkülönítve, leselejtezve tárolni. Ezzel el kell számolnunk, és külön viszik el megsemmisítésre – hívta fel a figyelmet dr. Kóró András.
Megjegyezte, hogy óriási a pazarlás. Sokan ugyanis kiváltják ugyan a felírt gyógyszert, de nem szedik be.
Kiváltják, mert jaj, mit szól az orvos, ha látja, hogy nem váltottam ki, de csak félreteszik, nem szedik, felhalmozódik. Volt nemrég olyan eset, amikor az elhunyt hozzátartozó után megmaradt gyógyszereket hozott be valaki, 40 doboz volt ugyanabból a gyógyszerből, sok még nem is járt le
– részletezte.
Közgyógyellátás igénylése: Gyógyszerek ingyen
Hozzáfűzte, hogy főleg akkor fordul elő, amikor közgyógyellátásra ingyenesen tudja megvenni a gyógyszert valaki. Kiemelte ugyanakkor, hogy abban az értelemben már tudatosak az emberek, hogy nem kidobják, hanem visszaviszik a lejárt gyógyszereket.
Nemcsak a tűket veszélyes a kukába dobni. Ha egy kisgyerek megtalálja, látja, hogy színes bogyó, azt hiszi, cukorka, aztán mehet gyomormosásra. Óriási a felelőssége mindenkinek a gyógyszerek kezelésével kapcsolatban
– figyelmeztet dr. Kóró András.
