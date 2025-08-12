Halálos lehet, ha a kukába dobod – gyógyszerész figyelmeztet a veszélyre

Mindannyian találtunk már lejárt szavatosságú orvosságot a gyógyszeres szekrényben, és biztos van, aki tört már el lázmérőt is. Sokan tudják már, hogy ilyen esetben a kukába dobás helyett a gyógyszertárba kell bevinni. Nem lehet azonban mindent egy helyre dobni a gyógyszertárban sem. Megkérdeztük dr. Kóró Andrást, az egri Dobó Téri Kígyó Patika vezetőjét, hogy mihez kezdjünk a lejárt gyógyszerekkel és az eltört lázmérőkkel.

Nem mindegy, hogyan kezeljük a lejárt gyógyszereket

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Dr. Kóró András elmondta, hogy minden, amit gyógyszertárban vettünk, legyen az maradék gyógyszer, étrendkiegészítő, tápszer, visszavihető a gyógyszertárba, de nem mindent lehet beledobni a gyűjtőedényekbe.

– Bár higanytartalmú lázmérő már nincs forgalomban, még itt-ott felbukkannak a nagymama fiókjában. A maiakat már galliummal töltik, ami ugyanúgy viselkedik, mint a higany. Ha mégis sikerül egy higanyos lázmérőt eltörni, akkor a higanyhoz semmiképpen ne nyúljunk szabad kézzel. Magát a lázmérőt, illetve a higanyt, valamit azt az eszközt, papírt, rongyot, amivel összeszedtük a szétfolyt higanyt, veszélyes hulladékként kezeljük. Ezeket a hulladékudvarba kell bevinni – magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy itt ártalmatlanítják majd a veszélyes anyagokat a hígítókhoz, rossz elemekhez hasonlóan.