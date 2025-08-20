Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb  

—Van olyan is, aki szintén szakmán kívüli, tehát nem régész, csupán a történelem iránt érdeklődik, és mégis rendszeres ajándékozóvá vált, s immár sokadik alkalommal talált leleteket extrém körülmények között, például szakadék mélyén az erdőben. Egyébként a jelenség nem újdonság, évtizedekkel ezelőtt is gyakorta megtörténtek hasonló esetek. Ismert olyan példa is, amikor ('70-'80-as években) civilek vettek észre például paleolitikus leleteket a határban. Több lelőhely így vált aztán ismertté. Ilyenkor ugyanis a régészek kimennek arra a helyszínre, ahol az illető leleteket talált és a felszíni leletszóródás alapján azonosítják a lelőhely kiterjedését, a felszíni kerámia leletanyag alapján pedig behatárolják, hogy mely történeti korszak emlékanyaga található meg a területen – részletezte a régész.

Azt is hozzátette, hogy számos esetben hívták fel a figyelmüket a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi szakemberei is leletekre olyan területeken, amelyek természetvédelmi környezetben találhatóak. Így vált ismertté például a közeli Felsőtárkányban egy addig ismeretlen sáncvár (Kő-közi vár), ahol azóta az Eötvös Loránd Tudományegyetem ásatásokat is folytatott.

Van olyan is, aki gyerekkorától kezdve érdeklődik a régészet és történelem iránt, rendszeres leletbeszolgáltatóvá vált, rengeteg régészeti lelőhelyet fedezett fel, majd hogy ez ne csak hobbi maradjon, a Vármúzeum Régészeti Osztályának munkatársa lett.

Az Eger-patakban is bukkantak értékes leletekre

Előfordult olyan is pár évvel ezelőtt, hogy szintén helyi lakosok vettek észre az Eger-patak medrében egy rejtélyes szerkezetet. Ez a közösségi médián keresztül jutott el a Dobó István Vármúzeumhoz. Később kutatásokat folytatva fény derült arra is, hogy pontosan milyen építmény maradványait őrizte meg számunkra a víz. Azóta dendrokronológia (faévgyűrűs kormeghatározás) alapján azt is megtudtuk, hogy pontosan melyik évben vágták ki az alapanyagául szolgáló fákat.