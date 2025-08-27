augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlemények

2 órája

Vezetőváltás várható az önkormányzati cég élén

Címkék#Városgondozás Eger Kft#Eged István Renátó#önkormányzat

Néhány napja hoztak nyilvánosságra egy jelentést az Eger városi cégek átvilágításáról. Mint akkor megírtuk, két vállalatnál már történtek ezzel kapcsolatban változások, információink szerint a harmadik önkormányzati cég ügyvezetője lemond, pontosabban maga kérte közös megegyezéssel a felmentését.

Heol.hu

Lapunk értesülései szerint Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését közös megegyezéssel. Mint azt megírtuk, lezárult a legnagyobb árbevételű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, köztük volt a városgondozás is.

Eged Renátó lemond portálunk információi szerint - 2023-óta a cég ügyvezetője Forrás: Huszár Márk/heol.hu
Eged Renátó lemond portálunk információi szerint - 2023-óta a cég ügyvezetője
Forrás: Huszár Márk/heol.hu

A cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás. Az eger.hu honlapra felkerült anyag szerint a városgondozásnál kiderült, hogy a cégnél alapvető dolgok is hiányoznak: egyes belső szabályzatok nincsenek meg, több pedig elavult. Kiderült az is, hogy tavaly felbéreltek egy külső céget egy belső ellenőrzésre - de ugyanilyen ellenőrzés nem sokkal előtte már lezajlott, ám a városgondozásnál nem vették figyelembe annak eredményeit. Az ellenőrzött időszakban bekövetkezett mulasztások miatt a társasággal szemben három esetben került sor hatósági eljárásra az átvilágítás szerint. De azt is megállapították, hogy a saját forrásból finanszírozott megrendelések pénzügyi ellenjegyzés nélkül valósultak meg, és rendkívül kockázatosak voltak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ha lemond, új ügyvezetőt kell kinevezni

Forrásaink szerint a csütörtöki közgyűlésre már be is kerül a vezető kérése, egyúttal a távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is. Információink szerint Juhász Örs lehet az új vezető,  környezetgazdálkodási agrármérnök, aki több mint 15 év vezetői és szervezési tapasztalattal rendelkezik a városüzemeltetéshez kapcsolódó zöldfelület-gazdálkodás, közterület-karbantartás és vállalkozásvezetés területén. Pályázatokban és közigazgatásban is gyakorlott.

A Városgondozás Eger Kft. 100 százalékos tulajdonában álló Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetését is Eged István Renátó látja el, így vélhetően az új vezetőhöz kerülhet majd annak a társaságnak az ügyvezetése is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu