Vezetőváltás várható az önkormányzati cég élén
Néhány napja hoztak nyilvánosságra egy jelentést az Eger városi cégek átvilágításáról. Mint akkor megírtuk, két vállalatnál már történtek ezzel kapcsolatban változások, információink szerint a harmadik önkormányzati cég ügyvezetője lemond, pontosabban maga kérte közös megegyezéssel a felmentését.
Lapunk értesülései szerint Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését közös megegyezéssel. Mint azt megírtuk, lezárult a legnagyobb árbevételű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, köztük volt a városgondozás is.
A cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás. Az eger.hu honlapra felkerült anyag szerint a városgondozásnál kiderült, hogy a cégnél alapvető dolgok is hiányoznak: egyes belső szabályzatok nincsenek meg, több pedig elavult. Kiderült az is, hogy tavaly felbéreltek egy külső céget egy belső ellenőrzésre - de ugyanilyen ellenőrzés nem sokkal előtte már lezajlott, ám a városgondozásnál nem vették figyelembe annak eredményeit. Az ellenőrzött időszakban bekövetkezett mulasztások miatt a társasággal szemben három esetben került sor hatósági eljárásra az átvilágítás szerint. De azt is megállapították, hogy a saját forrásból finanszírozott megrendelések pénzügyi ellenjegyzés nélkül valósultak meg, és rendkívül kockázatosak voltak.
Ha lemond, új ügyvezetőt kell kinevezni
Forrásaink szerint a csütörtöki közgyűlésre már be is kerül a vezető kérése, egyúttal a távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is. Információink szerint Juhász Örs lehet az új vezető, környezetgazdálkodási agrármérnök, aki több mint 15 év vezetői és szervezési tapasztalattal rendelkezik a városüzemeltetéshez kapcsolódó zöldfelület-gazdálkodás, közterület-karbantartás és vállalkozásvezetés területén. Pályázatokban és közigazgatásban is gyakorlott.
A Városgondozás Eger Kft. 100 százalékos tulajdonában álló Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetését is Eged István Renátó látja el, így vélhetően az új vezetőhöz kerülhet majd annak a társaságnak az ügyvezetése is.
