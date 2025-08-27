Vezetőváltás várható az önkormányzati cég élén

Lapunk értesülései szerint Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését közös megegyezéssel. Mint azt megírtuk, lezárult a legnagyobb árbevételű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, köztük volt a városgondozás is.

Eged Renátó lemond portálunk információi szerint - 2023-óta a cég ügyvezetője

Forrás: Huszár Márk/heol.hu

A cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás. Az eger.hu honlapra felkerült anyag szerint a városgondozásnál kiderült, hogy a cégnél alapvető dolgok is hiányoznak: egyes belső szabályzatok nincsenek meg, több pedig elavult. Kiderült az is, hogy tavaly felbéreltek egy külső céget egy belső ellenőrzésre - de ugyanilyen ellenőrzés nem sokkal előtte már lezajlott, ám a városgondozásnál nem vették figyelembe annak eredményeit. Az ellenőrzött időszakban bekövetkezett mulasztások miatt a társasággal szemben három esetben került sor hatósági eljárásra az átvilágítás szerint. De azt is megállapították, hogy a saját forrásból finanszírozott megrendelések pénzügyi ellenjegyzés nélkül valósultak meg, és rendkívül kockázatosak voltak.

