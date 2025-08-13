1 órája
Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezárták
Olvasói bejelentés szerint a vámosgyörki újtelepi lakóknak egyre nehezebb eljutni a település központjába. A vámosgyörki vasútállomáson keresztüli, eddig használt átjárót lezárták, az aluljáró világítása pedig korábban nem működött. Az önkormányzat szerint a helyzet már rendeződött.
Olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe, amely szerint Vámosgyörkön problémát okoz az újtelepi lakóknak a település központjába való közlekedés. Bár van aluljáró, illetve sorompó is, a lakók a vámosgyörki vasútállomás területén jártak át, ha az újtelepről a központba akartak menni.
Mint olvasónk írja, folyamatosan lezárják azt az átjárót, amely lehetővé teszi az idős emberek számára, hogy eljussanak a falu másik oldalára. Az átjáró sötét és veszélyes, különösen azok számára, akik késő este a munkából hazafelé tartanak. Nehézséget jelent, hogy a lámpák hiányában szinte semmit sem látni, így nagyon ijesztő érzés átkelni.
A vámosgyörki vasútállomás kerítése a MÁV tulajdonában van
Utánajártunk a problémának, és kiderült, hogy két lehetőség van az átjutásra szabályosan. Az egyik egy sorompóval ellátott út, a másik pedig egy aluljáró. Olvasónk szerint ebben az aluljáróban nincs világítás. Az állomást lezáró kerítést azonban több alkalommal megbontották és azon keresztül jártak át a lakosok a település két része között. Most ezt a kerítést javították ki, ezzel elzárták az egyébként nem szabályos átjárási lehetőséget.
Dr. Balázs László címzetes főjegyző a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy az emberek illegálisan jártak át a területen, mivel az a rész a MÁV területe. Hozzátette, hogy információi szerint az aluljáróban működik a világítás.
Ugyanezt megerősítette a polgármester, Gedei Zoltán is, aki elmondta, hogy azt, hogy nincs világítás, az okozta, hogy rendszeresen szétverték a lámpákat. Jelenleg a vasút 3 lámpatestet helyezett ki törhetetlen elemekből, így a világítás biztosított az átjáróban. Kiemelte, hogy a terület nem az önkormányzathoz tartozik, hanem a MÁV-hoz.
Mivel a MÁV illetékességi területén van a kerítés, amellyel a lakosokat védik a balesetektől, megkérdeztük a MÁV-Csoportot, hogy mit tudnak elmondani a helyzetről. Cikkünk megírásáig választ nem kaptunk, amint válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak