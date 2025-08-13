Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezárták

augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Olvasói bejelentés szerint a vámosgyörki újtelepi lakóknak egyre nehezebb eljutni a település központjába. A vámosgyörki vasútállomáson keresztüli, eddig használt átjárót lezárták, az aluljáró világítása pedig korábban nem működött. Az önkormányzat szerint a helyzet már rendeződött.

Heol.hu

Olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe, amely szerint Vámosgyörkön problémát okoz az újtelepi lakóknak a település központjába való közlekedés. Bár van aluljáró, illetve sorompó is, a lakók a vámosgyörki vasútállomás területén jártak át, ha az újtelepről a központba akartak menni.

A vámosgyörki vasútállomás területén járnak át a lakók, de a MÁV helyreállíttatta a kerítést
A vámosgyörki vasútállomás területén járnak át a lakók, de a MÁV helyreállíttatta a kerítést
Forrás: maps.google.com

Mint olvasónk írja, folyamatosan lezárják azt az átjárót, amely lehetővé teszi az idős emberek számára, hogy eljussanak a falu másik oldalára. Az átjáró sötét és veszélyes, különösen azok számára, akik késő este a munkából hazafelé tartanak. Nehézséget jelent, hogy a lámpák hiányában szinte semmit sem látni, így nagyon ijesztő érzés átkelni.

A vámosgyörki vasútállomás kerítése a MÁV tulajdonában van

Utánajártunk a problémának, és kiderült, hogy két lehetőség van az átjutásra szabályosan. Az egyik egy sorompóval ellátott út, a másik pedig egy aluljáró. Olvasónk szerint ebben az aluljáróban nincs világítás. Az állomást lezáró kerítést azonban több alkalommal megbontották és azon keresztül jártak át a lakosok a település két része között. Most ezt a kerítést javították ki, ezzel elzárták az egyébként nem szabályos átjárási lehetőséget.

A vámosgyörki vasútállomás műholdképe
Forrás: maps.google.com

Dr. Balázs László címzetes főjegyző a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy az emberek illegálisan jártak át a területen, mivel az a rész a MÁV területe. Hozzátette, hogy információi szerint az aluljáróban működik a világítás.

Ugyanezt megerősítette a polgármester, Gedei Zoltán is, aki elmondta, hogy azt, hogy nincs világítás, az okozta, hogy rendszeresen szétverték a lámpákat. Jelenleg a vasút 3 lámpatestet helyezett ki törhetetlen elemekből, így a világítás biztosított az átjáróban. Kiemelte, hogy a terület nem az önkormányzathoz tartozik, hanem a MÁV-hoz.

Mivel a MÁV illetékességi területén van a kerítés, amellyel a lakosokat védik a balesetektől, megkérdeztük a MÁV-Csoportot, hogy mit tudnak elmondani a helyzetről. Cikkünk megírásáig választ nem kaptunk, amint válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

 

