200 ló, világhírű fellépők és tüzes show a Lipicai Lovasgálán

Augusztus 16-án, szombaton 20 órától a Lipicai Lovasközpont arénájában, Szilvásváradon várja közönségét a Lipicai Nemzetközi Lovasgála, amely ezúttal új történettel, új szereplőkkel és látványos elemekkel jelentkezik – tudtuk meg a szervezőktől. Az idei gála különlegessége, hogy a korábbi évek történelmi fókusza után most a lovak és az ember mai kapcsolatára irányítja a figyelmet. A műsorban helyet kapnak a lovassportok különböző szakágai, a hagyományőrzés és a lóval kapcsolatos különleges hivatások, mint például a lovas kaszkadőrség is.

Tüzes show is lesz a Lipicai Nemzetközi Lovasgála programjai közt Fotó: Lénárt Márton

Ilyen lesz az idei Lipicai Nemzetközi Lovasgála

A kétórás gálaműsor valódi időutazás a modern lovas világban – lendületes váltásokkal, meglepő pillanatokkal és közel 200 lóval. Az estét az Állami Ménesgazdaság lovastorna csapatának bemutatója nyitja meg, miközben Nagy Szilárd és Réthy Zsazsa élőben énekelnek – ők gála teljes időtartama alatt gondoskodnak a zenei kíséretről.

Ezt követően Hamza Viktória, a nemzetközi hírű szabadidomító lép az arénába, akit négy ló és egy hűséges kutya kísér. Őt követi a klasszikus magyar virtus egyik legismertebb szimbóluma, a puszta 10-es, Tóth Lajos előadásában. Ezután a Nemzeti Díszegység 36 lova tölti meg az arénát egy lenyűgöző karusszellel. A hangulatot a lendületes és játékos Ride and Drive verseny fokozza, ahol ismert szereplők hajtanak fogatot.

A Honvéd Huszárok ünnepélyes és precíz idomítással fűszerezett fellépése következik. A bemutató különleges színfoltja Alexandra Reinprecht világhírű bécsi operaénekesnő, aki saját lován ülve ad elő bécsi klasszikusokat – a múlt és jelen ritka egyesüléseként.

Ezt követően a Magyar Kaszkadőr Akadémia ragadja magával a közönséget, megelevenítik Szent György legendájának izgalmas jelenetét és lesz tüzes lovas show is. A csapat vezetője Gulyás Kiss Zoltán, nemzetközi filmprodukciók elismert kaszkadőre és szakértője. Fogatával fellép ifj. Dallos Andor is. A műsor zárószakaszában visszatér a főszerephez a lipicai ló: az Állami Ménesgazdaság fogathajtói, díjlovasai mutatják be eleganciájukat, a magasiskolai elemekben a szlovén és szlovák lovasiskolák lovasai is közreműködnek. A rendezvény a lipicai anyakanca ménes látványos bevonulásával zárul.