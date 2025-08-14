augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovasgála

44 perce

200 ló, világhírű fellépők és tüzes show a Lipicai Lovasgálán

Címkék#lovastorna#ló#show

Augusztus 16-án különleges estére várják a közönséget a Lipicai Lovasközpont arénájában. A Lipicai Nemzetközi Lovasgála idén új történettel, világsztárokkal és közel 200 lóval kínál látványos élményt.

Heol.hu

Augusztus 16-án, szombaton 20 órától a Lipicai Lovasközpont arénájában, Szilvásváradon várja közönségét a Lipicai Nemzetközi Lovasgála, amely ezúttal új történettel, új szereplőkkel és látványos elemekkel jelentkezik – tudtuk meg a szervezőktől. Az idei gála különlegessége, hogy a korábbi évek történelmi fókusza után most a lovak és az ember mai kapcsolatára irányítja a figyelmet. A műsorban helyet kapnak a lovassportok különböző szakágai, a hagyományőrzés és a lóval kapcsolatos különleges hivatások, mint például a lovas kaszkadőrség is.

Tüzes show is lesz a Lipicai Nemzetközi Lovasgála programjai közt Fotó: Lénárt Márton
Tüzes show is lesz a Lipicai Nemzetközi Lovasgála programjai közt Fotó: Lénárt Márton

Ilyen lesz az idei Lipicai Nemzetközi Lovasgála

A kétórás gálaműsor valódi időutazás a modern lovas világban – lendületes váltásokkal, meglepő pillanatokkal és közel 200 lóval. Az estét az Állami Ménesgazdaság lovastorna csapatának bemutatója nyitja meg, miközben Nagy Szilárd és Réthy Zsazsa élőben énekelnek – ők gála teljes időtartama alatt gondoskodnak a zenei kíséretről.

Ezt követően Hamza Viktória, a nemzetközi hírű szabadidomító lép az arénába, akit négy ló és egy hűséges kutya kísér. Őt követi a klasszikus magyar virtus egyik legismertebb szimbóluma, a puszta 10-es, Tóth Lajos előadásában. Ezután a Nemzeti Díszegység 36 lova tölti meg az arénát egy lenyűgöző karusszellel. A hangulatot a lendületes és játékos Ride and Drive verseny fokozza, ahol ismert szereplők hajtanak fogatot.

A Honvéd Huszárok ünnepélyes és precíz idomítással fűszerezett fellépése következik. A bemutató különleges színfoltja Alexandra Reinprecht világhírű bécsi operaénekesnő, aki saját lován ülve ad elő bécsi klasszikusokat – a múlt és jelen ritka egyesüléseként.

Ezt követően a Magyar Kaszkadőr Akadémia ragadja magával a közönséget, megelevenítik Szent György legendájának izgalmas jelenetét és lesz tüzes lovas show is. A csapat vezetője Gulyás Kiss Zoltán, nemzetközi filmprodukciók elismert kaszkadőre és szakértője. Fogatával fellép ifj. Dallos Andor is. A műsor zárószakaszában visszatér a főszerephez a lipicai ló: az Állami Ménesgazdaság fogathajtói, díjlovasai mutatják be eleganciájukat, a magasiskolai elemekben a szlovén és szlovák lovasiskolák lovasai is közreműködnek. A rendezvény a lipicai anyakanca ménes látványos bevonulásával zárul.

A lovas hétvége programja ezzel nem ér véget: augusztus 15–17. között rendezik meg a Nemzetek Viadala és Tanintézeti Országos Bajnokságot, amely a Lovassportok Amatőr és Utánpótlás Szakágának legrangosabb hazai versenye – több mint 200 ló részvételével.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu