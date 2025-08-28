Belekötött a lajhárba, majd "beszólt" a gyöngyösi oroszlánoknak

A múlt hét csütörtök óta látható az a Liszt-majmocska a Gyöngyösi Állatkertben, aki nem mindennapi körülmények között költözött át a Jászberényi Állatkertből a Mátraaljára. Mariah 11 éves gyapjasfejű tamarin, a fajt német nyelvterületen illetik Lisztaffe névvel, amelyet Liszt Ferenc magyar származású zeneszerző után kapta, akinek időskori hajviseletéhez hasonló a majmocskák fején elhelyezkedő sörényszerű szőr.

Liszt-majmocska Gyöngyösön - Mariah barátságosan pózol a fotózához, de azért az oroszlánoknak "beszól"

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Kardos Roland, a Gyöngyösi Állatkert zoopedagógusa portálunknak elmondta, hogy Mariahnak azért kellett Jászberényből Gyöngyösre költöznie, mert a saját fajtársaival nem jött ki jól.

– Nem volt jó a viszony, és annyira dominánsan viselkedett, hogy elagyabugyált mindenkit a csapatában. Ezért aztán kiemelték társai közül. A későbbiek folyamán éjimajommal került össze, ami nála egy nagyobb testű állat, de vele sem találta meg a közös nevezőt. Ezután egy lajhárral költöztették társbérletbe, ám akkor a lajhárba kötött bele, aki egy nála jobban megtermettebb atyafi. Ekkor Jászberényben úgy döntöttek, egy darabig hagyják magában lenni, de ez hosszú távon nem megoldás, ezért végül Gyöngyösre költöztették. Mariah tipikus "nehézsúlyú harcos", s ha már Gyöngyösön van, szópárbajt vívott az oroszlánjainkkal, még ha csak rácsokon keresztül is – részletezte a zoopedagógus.

A Liszt-majmocska barátságosan, érdeklődve figyelte, amikor fotóztuk

– Egyébként jól sikerült az átköltözése az állatkertünkbe, és itt az új hely megszokása, feltérképezése is. Most már megkapta a közvetlen szomszédjait is, akik a fehérpamacsos selyemmajmaink, akik hasonló karmosmajom faj egyedei, szegről-végről rokonok. Mariaht így már olyan ingerek érik, amelyek a fajának megfelelőek. Dolgozunk azon, hogy egy hím egyeddel össze lehessen szoktatni – összegezte Kardos Roland.

A gyapjasfejű tamarin a természetben kritikusan veszélyeztetett állatfaj. Csak Kolumbia egy kis részén fordul elő, kis egyedszámban. A Liszt-majmocskákat az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tenyészprogram keretében tartja számos állatkertben a faj fenntartásának érdekében. Mariah Gyöngyösön az oroszlán kifutó melletti karmosmajom házban látható, ottjártunkkor nagyon barátságos érdeklődéssel figyelte a fotósunk fényképezőgépét. Minden bizonnyal hamarosan közönségkedvenc lesz belőle is a Gyöngyösi Állatkertben.