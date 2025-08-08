3 órája
Balhé az egyik hevesi településen, lemondott az alpolgármester - súlyos vádak minden oldalról
Mint arról az utóbbi napokban több Facebook posztból is tudomást szerezhettünk, Tari Ottó, Lőrinci – mostanra korábbi – alpolgármestere lemondott tisztségéről. Az okokról mindeddig nem lehetett sokat tudni, de Tari Ottó kedden egy csaknem minden kérdésre választ adó videóban beszélt az előzményekről és az okokról. A Lőrinciben történteknek jártunk utána.
Tari Ottó, Lőrinci tavaly ősszel felesküdött alpolgármestere nem kis meglepetést okozott azzal, amikor július végén bejelentette: a hónap utolsó napjával lemond alpolgármesteri tisztségének betöltéséről. Beindultak a találgatások, kérdések záporoztak, de a mindent tisztázó nyilatkozatára mostanáig várni kellett.
A Facebookon már kedden 17 óra előtt nem sokkal megjelent a felhívás, melyben Tari Ottó bejelentette, hogy videóban beszél majd a történtekről. Elsőként azt tisztázta, a felröppent híresztelésekkel ellentétben nem egészségügyi okok állnak a döntése háttérében, hanem az, hogy úgy látja, nincs már értelme "beleállni" a dolgokba.
Mint azt többek között Ottó a videóban kifejti, más, környékbeli városokban járva rendszeresen kérdezik tőle, hogy mi folyik Lőrinciben. Elmondta, hogy az előállt helyzet tarthatatlanná vált, az alpolgármesteri pozíció kiüresedett, és a jelenlegi formájában értelmét sem látja már.
Ugyanakkor a képviselő-testületi tagságomat megtartom, mert nem csak bízok abban, hogy lesz időszak, amikor jobbra fordulnak a dolgok, hanem biztos is vagyok benne
– fogalmazta meg a lemondott alpolgármester.
De tekintsünk vissza az elejére: mi történt Lőrinciben?
Nagyjából egy éve már annak, hogy tudható volt: Pálinkás Péter majd Tari Ottót kéri fel az alpolgármesteri pozíció betöltésére. Már a júniusi önkormányzati választások utáni időszakban is többször is találkozott Tari Ottó a megválasztott képviselőkkel, de Petrik Zsolt ezeken nem jelent meg. Eldöntötték, hogy a törvény előírásainak megfelelően az alpolgármester személyét a polgármester jelöli ki, a képviselő testület többi tagját közös megegyezéssel, konszenzusos alapon választják, és ennek tényét írásban is deklarálták. Ottó a videóban kitér arra, hogy az ő jelölését nem mindenki fogadta jó szívvel, bár az elején még úgy tűnt, képesek lesznek a gördülékeny közös munkára.
Aztán, ahogy mondta, egyszer csak fordult az a bizonyos kocka, s eleinte csak Petrik Zsolt tett különböző kísérleteket arra, hogy ellehetetlenítse Ottó személyét.
Kifogásolta a megjelenését: ruházatát, hajviseletét, és az általa elégtelen mennyiségűnek ítélt reprezentációt is. Kettejük viszonya azonban ekkor már évek óta haragosnak volt mondható, vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson is kísérletet tettek a múltban.
– A téli hónapokra aztán a testület néhány tagja Petrik Zsolttal fogott össze. Körülbelül ekkorra tehető az is, hogy Petrik Zsolt a kezdeményezte az alpolgármesteri tiszteletdíj drasztikus csökkentését, melyet a többi képviselővel együtt – így már többségben – elfogadtak. Ezt tudomásul véve elfogadtam, mert a munkát folytatni akartam – magyarázta Tari Ottó.
Mint Ottó hozzátette, ő maga 1990 óta vesz részt aktívan a helyi közösségben, valódi lokálpatriótaként tenni is akar érte. Betegsége kiderülésekor is ellátta az érdekképviseletet és a testületi üléseken is részt vett.
– Jelenleg azonban az intézmények, a hivatal és a képviselő-testület ellehetetlenítése zajlik: a nevezett 5 tag olyan többségi döntést hozott, melynek értelmében a polgármestert megfosztották a jogköreitől. Ott tartunk, hogy testületi ülést kell összehívnia akkor is, ha 10 liter gázolajat kell vennie a fűnyíróba, vagy épp elfogy belőle a damil. Ezzel párhuzamosan a dr. Nagy Milán által vezetett ügyrendi és pénzügyi bizottság hatáskörei is csorbultak, kiváltképp az alpolgármester feladatai – fejezte ki aggályait a lemondott lőrinci alpolgármester.
Ottó véleménye szerint az intézmények szétverése, ha így folytatódik, a város működőképessége is veszélybe kerül.
– A képviselő-testület romokban áll, a közbeszéd elfogadhatatlan – foglalta össze. – Én pedig társadalmi megbízatású alpolgármesterként nem akarom a nevemet adni olyan döntésekhez, melyekhez semmi közöm. Sajnálom a polgármestert, látom, hogy mennyit dolgozik, reggeltől estig. Ennek következtében lesznek eredményeink, annak ellenére is, hogy az önkormányzat helyzete nem épp rózsás.
Az Ottó által elmondottak további részleteit a videóból tudhatják meg.
Petrik Zsolt így látja az idáig vezető utat
Portálunk megkereste a videóban legerőteljesebben megszólított másik képviselőt, Petrik Zsoltot. Mint kérdéseinkre feltett válaszaiból kiderül, az Ottóval szemben emelt kifogásainak nem elsősorban a személyeskedés az oka, hanem az, hogy a rábízott, egyébként megtisztelő pozíciót nem minden esetben látta el a tőle elvárható tisztelettel vagy gondossággal.
– Véleményem szerint egy település vezetőjének első számú megbízott embere olyan feladatot kap a megbízatással, melyhez tartoznak bizonyos elvárások:
A reprezentatív szerepkör megköveteli, hogy az alpolgármester – városa képviseletében – megfeleljen bizonyos etikettnek.
Ezzel szerintem mindenképpen együtt jár az is, hogy megjelenése makulátlan legyen, hiszen az is a feladata, hogy azzal is képviselje a hivatalt – bocsátotta előre Petrik Zsolt.
Mint mondta, ez azonban önmagában még nem feltétlenül minősíti az általa végzett munkát, azaz nem kizárólag eme szempont alapján kell megítélni egy embert, ahogyan egyébként neki sem állt szándékában.
– Ennél sokkal nagyobb problémának látom és láttam azt, ami például a testületi alakuló ülésen történt. Ott ugyanis az SzMSz (Szervezeti Működési Szabály) részeként az akkor még nagyjából mindenben egyhangúan döntő képviselők úgy határoztak, hogy felruházzák a polgármestert azzal a jogkörrel, mely egyébként soha korábban nem volt része ennek a pozíciónak. Ennek értelmében Pálinkás Péter több tízmilliós nagyságrendben volt jogosult önálló költségvetési döntéseket hozni, azaz a testület megkérdezése nélkül dönthetett pénzügyi kérdésekben. Ez kezdetben még rajtam kívül mindenkinek elfogadható volt, de az idők során a bekért, az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat nem kaptuk meg – kezdett az okok és okozatok feltárásába a képviselő.
Mint mondta,
ez hamar a testület több tagjának ellenérzését váltotta ki
és az alakuló ülésen még ezzel egyetértő képviselőtársak is egyre inkább szorgalmazták, hogy vonják vissza a korábban megadott jogot a polgármestertől.
– Sajnos ez jelenleg azt jelenti, hogy valóban a legapróbb kiadásokról is közösen kell döntenünk, de ez korábban is így volt már – mondta el Petrik Zsolt.
A képviselő egyebek mellett azt is elmondta, hogy – visszatérve a lemondott alpolgármesterrel szemben emelt kifogásaira – ő maga nem tudna olyan, a település szolgálata vagy fejlődése érdekében tett kezdeményezést mondani, mely egyértelműen Tari Ottó nevéhez fűződne.
– Többek között azért is tettünk javaslatot az alpolgármesteri díjazás drasztikus csökkentésére, mert véleményünk szerint mögötte nem volt érdemi munkavégzés.
A polgármestertől olyan megbízatást kapott, mellyel a jelek szerint nem tudott kellőképp élni, s úgy gondoltuk, az elvégzett munkával egyenértékű legyen az az összeg, melyet azért kap
– magyarázta Petrik Zsolt.
A képviselő egyébként becsülendő és felelős döntésnek tartja azt, melyet Tari Ottó hozott akkor, mikor lemondott alpolgármesteri pozíciójáról. Mint mondta, amennyiben ezt a lépését őszinte szándék vezérelte, úgy nagyon sokat tett a településéért – összegezte a képviselő. – Azonban tartok attól, hogy ennek valószínűbb oka lehetett az, hogy így Pálinkás Péter az ellenzéki képviselők közül jelölje ki az új alpolgármestert, ezzel megbontva az egységet, s így a polgármester visszavehetné egyeduralmát a város felett!
Lőrinci polgármestere, Pálinkás Péter inkább nyugalmat szeretne
– Lőrincinek elsősorban nyugalomra, viszályoktól mentes közéletre volna szüksége, s kiszámítható jövőképre. Nem lehet célja a település szolgálatára felesküdött embereknek, hogy a kialakult szakadékokat tovább mélyítsék, hiszen a mi feladatunk a köz érdekét szem előtt tartani – húzta alá Pálinkás Péter, Lőrinci polgármestere.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...