Balhé az egyik hevesi településen, lemondott az alpolgármester - súlyos vádak minden oldalról

Tari Ottó, Lőrinci tavaly ősszel felesküdött alpolgármestere nem kis meglepetést okozott azzal, amikor július végén bejelentette: a hónap utolsó napjával lemond alpolgármesteri tisztségének betöltéséről. Beindultak a találgatások, kérdések záporoztak, de a mindent tisztázó nyilatkozatára mostanáig várni kellett.

Lőrinci városháza

Forrás: lorinci.hu

A Facebookon már kedden 17 óra előtt nem sokkal megjelent a felhívás, melyben Tari Ottó bejelentette, hogy videóban beszél majd a történtekről. Elsőként azt tisztázta, a felröppent híresztelésekkel ellentétben nem egészségügyi okok állnak a döntése háttérében, hanem az, hogy úgy látja, nincs már értelme "beleállni" a dolgokba.

Mint azt többek között Ottó a videóban kifejti, más, környékbeli városokban járva rendszeresen kérdezik tőle, hogy mi folyik Lőrinciben. Elmondta, hogy az előállt helyzet tarthatatlanná vált, az alpolgármesteri pozíció kiüresedett, és a jelenlegi formájában értelmét sem látja már.

Ugyanakkor a képviselő-testületi tagságomat megtartom, mert nem csak bízok abban, hogy lesz időszak, amikor jobbra fordulnak a dolgok, hanem biztos is vagyok benne

– fogalmazta meg a lemondott alpolgármester.

De tekintsünk vissza az elejére: mi történt Lőrinciben?

Nagyjából egy éve már annak, hogy tudható volt: Pálinkás Péter majd Tari Ottót kéri fel az alpolgármesteri pozíció betöltésére. Már a júniusi önkormányzati választások utáni időszakban is többször is találkozott Tari Ottó a megválasztott képviselőkkel, de Petrik Zsolt ezeken nem jelent meg. Eldöntötték, hogy a törvény előírásainak megfelelően az alpolgármester személyét a polgármester jelöli ki, a képviselő testület többi tagját közös megegyezéssel, konszenzusos alapon választják, és ennek tényét írásban is deklarálták. Ottó a videóban kitér arra, hogy az ő jelölését nem mindenki fogadta jó szívvel, bár az elején még úgy tűnt, képesek lesznek a gördülékeny közös munkára.

Aztán, ahogy mondta, egyszer csak fordult az a bizonyos kocka, s eleinte csak Petrik Zsolt tett különböző kísérleteket arra, hogy ellehetetlenítse Ottó személyét.

Kifogásolta a megjelenését: ruházatát, hajviseletét, és az általa elégtelen mennyiségűnek ítélt reprezentációt is. Kettejük viszonya azonban ekkor már évek óta haragosnak volt mondható, vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson is kísérletet tettek a múltban.