augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Torlódás

1 órája

Padlón az M3-as Hevesben, egyelőre esély nincs, hogy felálljon – kilométeres sorok mindkét oldalon!

Címkék#dugó#m3#m3 autópálya#torlódás

Az M3-as autópályán Hatvan közelében mindkét irányban torlódás alakult ki. Terelés és sávzárás nehezíti a közlekedést, több kilométeres dugó lassítja az autósokat.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hatvan térségében, az 51-es és az 55-ös km között terelést bontanak sávlezárás mellett. A munkavégzés mögött 2-3 km-es torlódás alakult ki. Valamint szintén Hatvan térségében, a Budapest felé vezető oldalon, munkavégzés miatt, az 59-es és a 60-as km között egy sávon haladhatnak az autósok. A torlódás több km – számolt be dugóról az Útinform.

Az M3-as autópálya kilométer hosszan torlódik
Az M3-as autópálya kilométer hosszan torlódik
Forrás: MTI


 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint megírtuk, már kora reggel torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán, emellett arról is beszámoltunk, hogy a sztráda több részén, valamint a főutakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán, a sztrádán történt balesetben meghalt egy mentőstiszt:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu