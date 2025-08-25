Padlón az M3-as Hevesben, egyelőre esély nincs, hogy felálljon – kilométeres sorok mindkét oldalon!

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hatvan térségében, az 51-es és az 55-ös km között terelést bontanak sávlezárás mellett. A munkavégzés mögött 2-3 km-es torlódás alakult ki. Valamint szintén Hatvan térségében, a Budapest felé vezető oldalon, munkavégzés miatt, az 59-es és a 60-as km között egy sávon haladhatnak az autósok. A torlódás több km – számolt be dugóról az Útinform.

Az M3-as autópálya kilométer hosszan torlódik

Forrás: MTI





