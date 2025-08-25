1 órája
Padlón az M3-as Hevesben, egyelőre esély nincs, hogy felálljon – kilométeres sorok mindkét oldalon!
Az M3-as autópályán Hatvan közelében mindkét irányban torlódás alakult ki. Terelés és sávzárás nehezíti a közlekedést, több kilométeres dugó lassítja az autósokat.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hatvan térségében, az 51-es és az 55-ös km között terelést bontanak sávlezárás mellett. A munkavégzés mögött 2-3 km-es torlódás alakult ki. Valamint szintén Hatvan térségében, a Budapest felé vezető oldalon, munkavégzés miatt, az 59-es és a 60-as km között egy sávon haladhatnak az autósok. A torlódás több km – számolt be dugóról az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint megírtuk, már kora reggel torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán, emellett arról is beszámoltunk, hogy a sztráda több részén, valamint a főutakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani:
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán, a sztrádán történt balesetben meghalt egy mentőstiszt:
Kiderült, ki halt meg az M3-as autópályán történt tragikus balesetben
Eddig nem látott fotók láttak napvilágot a hevesi celeb esküvőjéről
A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerintA környezet és a társadalom nem választható szét egymástól.