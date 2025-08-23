augusztus 23., szombat

Sávlezárás

4 órája

Útfelújítások és sávlezárások nehezítik a haladást az M3-ason és több főúton is

Címkék#M3-as autópálya#forgalom#autópálya#3-as főút

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M3-as autópályán és több főúton is burkolatfelújítások és aszfaltozási munkák miatt. A hétvégén kamionstop is életbe lép.

Heol.hu

Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé több szakaszon lezárták a külső és a leállósávot, így a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján haladhat. Emellett a 3-as főúton Mezőkövesd, Mezőnyárád és Bükkábrány térségében, valamint a 25-ös főúton Szentdomonkosnál is útfelújítás lassítja a közlekedést – számolt be róla az Útinform

Terelések okozhatnak torlódást az M3-as autópályán.
Forrás: Nool.hu

Több helyen sávlezárásokra kell számítani az M3-ason, és a főutakon is

Az M3-as autópályán,

  • Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
  • Vásárosnamény felé az 53-as és az 56-os km között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

A 3-as főúton,

  • Mezőkövesd elkerülő szakaszán, a 140-es és a 142-es km között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat.
  • Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os km-től a 149-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani.
  • Bükkábrány térségében, a 156-os és a 158-as km között burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a fél útpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat. 

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.

A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.


 

