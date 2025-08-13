Vigyázz, merre mész! Mutatjuk az M3-as legkritikusabb szakaszait

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag előtt a burkolatot javítják. A 42-es kilométernél egy sávot lezártak, lassul, torlódik a forgalom – számolt be kora délután a dugóról az Útinform, a torlódás azóta szerencsére feloszlott.

Terelések okozhatnak torlódást az M3-as autópálya mindkét oldalán.

Forrás: Nool.hu

Az M3-as több szakaszán is terelések és torlódások várhatóak

Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Vásárosnamény felé, az 54-es kilométernél, a Hatvan-nyugat csomópontban a felhajtóág még zárva van, de a lehajtás már lehetséges, így elérhető a 21-es főút is.

Vásárosnamény felé, Polgár térségében madárvédő falat cserélnek. A 166-os és a 168-as kilométer között a külső és leállósávot lezárták.

a Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es kilométer között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható.

Polgár térségében is dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as kilométer között lezárták a belső sávot, csak a külső sáv járható.

Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható.

A 25-ös főúton is felújítanak

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Könnyen lehet, hogy az útzár egy jó darabig eltart majd: