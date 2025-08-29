Torlódás
2 órája
Több kilométeres dugó bénította meg az M3-ast
Jelentős fennakadással kell számolniuk az autósoknak az M3-ason péntek délután. A 147-es és a 150-es kilométer között több mint három kilométeres torlódás lassítja a főváros felé haladást. Mutatjuk, mi történt.
Az M3-as autópályán, Budapest irányába, a 147-es és 150-es kilométer között, a fix terelésben 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.
