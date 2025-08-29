Több kilométeres dugó bénította meg az M3-ast

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, a 147-es és 150-es kilométer között, a fix terelésben 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.

Több kilométeres torlódás van az M3-ason.

Forrás: Szon.hu

Ahogy korábban már megírtuk, még a kerekek is kiszakadtak a karambolozó autókból - fotókon és videón a brutális egri baleset: