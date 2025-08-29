augusztus 29., péntek

Torlódás

29 perce

Több kilométeres dugó bénította meg az M3-ast

Címkék#M3-as#autópálya#torlódás#Útinform

Jelentős fennakadással kell számolniuk az autósoknak az M3-ason péntek délután. A 147-es és a 150-es kilométer között több mint három kilométeres torlódás lassítja a főváros felé haladást. Mutatjuk, mi történt.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, a 147-es és 150-es kilométer között, a fix terelésben 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.

Több kilométeres torlódás van az M3-ason.
Több kilométeres torlódás van az M3-ason.
Forrás: Szon.hu

Ahogy korábban már megírtuk, még a kerekek is kiszakadtak a karambolozó autókból - fotókon és videón a brutális egri baleset:

Illetve arról is írtunk, hogy a napokban hol lehet terelésekre számítani a sztrádán:

 

 

