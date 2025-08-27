Torlódás
2 órája
Bedugult az M3-as, kilométeres a sor
Az M3-as autópályán Budapest irányába, Hatvan térségében a mozgó terelés mellett munkálatok zajlanak. Az Útinform beszámolója szerint a forgalom három kilométeren torlódik.
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 62-es és az 53-as km között mozgó terelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterület mögött három kilométeres torlódás alakult ki – számolt be a torlódásról az Útinform.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az M3-as autópályán és a főutakon is torlódásokra kell számítani a napokban:
