Bedugult az M3-as, kilométeres a sor

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 62-es és az 53-as km között mozgó terelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterület mögött három kilométeres torlódás alakult ki – számolt be a torlódásról az Útinform.

Hatvan térségében bedugult az M3-as autópálya.

Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az M3-as autópályán és a főutakon is torlódásokra kell számítani a napokban: