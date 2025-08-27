2 órája
Újabb terelések az M3-ason és főutakon – itt torlódhat a forgalom
Az M3-as autópályán és több főúton is forgalomkorlátozások nehezítik az autósok dolgát a következő napokban. A terelések miatt több helyen csak szűkített sávokon lehet közlekedni, a torlódások szinte elkerülhetetlenek.
Érdemes lesz odafigyelni a napokban az M3-as autópályán, és a főutakon is, ugyanis több helyen terelésekre, útlezárásokra kell számítanunk – derül ki az Útinform tájékoztatásából.
Hétfőn reggel erős a forgalom az M3-as autópályán, Budapest felé. Gödöllő térségében és az M3-as bevezető szakaszán is szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható – írja az Útinform.
Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Budapest irányába, a 148-as km-től a 145-ös km-ig aszfaltozási munkák miatt csak a belső sáv járható.
- a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak, ezért a 155-157 km között a külső- és leállósávot lezárták. Az érintett szakaszon a Mezőcsát/Hejőpapi csomópontnál a felhajtóágon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.
- Budapest felé aszfaltozási munkák miatt új terelést építettek ki a 170-es és a 167-es km szelvények között, ami miatt a belső sávot lezárták.
A 3-as főúton,
- Mezőkövesd elkerülő szakaszán, a 140-es és a 142-es km között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat.
- Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os km-től a 149-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani.
A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Könnyen lehet, hogy az útzár egy jó darabig eltart majd:
