Már korán reggel torlódik az M3-as, mi lesz velünk napközben?

Már kora reggel lassulásra figyelmeztet az Útinform a sztrádán. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán torlódás alakult ki, emellett a sztráda több részén, valamint a főútakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás (torlódás) tapasztalható, többek között az M3-as autópálya bevezető szakaszán is – számolt be a torlódásról az Útinform

Több szakaszon is érdemes lesz odafigyelni a napokban az M3-as autópályán, és a főutakon is.

Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 
- Vásárosnamény felé az 53-as és az 56-os km között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 

A 3-as főúton,
- Mezőkövesd elkerülő szakaszán, a 140-es és a 142-es km között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. 
- Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os km-től a 149-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani. 
- Bükkábrány térségében, a 156-os és a 158-as km között burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a fél útpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Könnyen lehet, hogy az útzár egy jó darabig eltart majd

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán, a sztrádán történt balesetben meghalt egy 44 éves férfi:

 

 

 

 

