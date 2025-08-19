7 kilométeres buli indult az M3-ason, ha itt autózol, a dugó felé rohansz

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik – számolt be az aszfaltozásról az Útinform.

Forrás: Autópálya hírek

