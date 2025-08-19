Terelés
41 perce
7 kilométeres buli indult az M3-ason, ha itt autózol, a dugó felé rohansz
A 38-as és a 45-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot az M3-as autópályán, az országhatár irányába. A forgalmat a belső sávba és az ellenkező oldalra terelik, emiatt a térségben torlódás alakult ki.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik – számolt be az aszfaltozásról az Útinform.
Ahogy hétfőn beszámoltunk róla, fák közé csapódott egy autó az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre:
