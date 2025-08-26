augusztus 26., kedd

Hatvannal mész Hatvannál? Akkor irtó nagy szerencséd van! Mutatjuk, mi történt már megint az M3-ason

Címkék#sztráda#m3#m3 autópálya#Vásárosnamény

Torlódás alakult ki az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába, Hatvan közelében. Az érintett szakaszon terelést építenek ki.

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hatvan térségében új terelést építenek ki. Az 52-es és a 60-as km között csak egy sáv járható. 1-2 km-es az araszoló kocsisor – számolt be a torlódásról az Útinform.

Torlódásokra lehet számítani az M3-ason
Torlódásokra lehet számítani az M3-ason
Fotó: Huszár Márk / Forrás: heol.hu

Mint megírtuk, hétfőn reggel torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán, emellett arról is beszámoltunk, hogy a sztráda több részén, valamint a főutakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani a héten:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán, a sztrádán történt balesetben meghalt egy mentőstiszt:

 

