2 órája
Hatvannal mész Hatvannál? Akkor irtó nagy szerencséd van! Mutatjuk, mi történt már megint az M3-ason
Torlódás alakult ki az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába, Hatvan közelében. Az érintett szakaszon terelést építenek ki.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hatvan térségében új terelést építenek ki. Az 52-es és a 60-as km között csak egy sáv járható. 1-2 km-es az araszoló kocsisor – számolt be a torlódásról az Útinform.
Mint megírtuk, hétfőn reggel torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán, emellett arról is beszámoltunk, hogy a sztráda több részén, valamint a főutakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani a héten:
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán, a sztrádán történt balesetben meghalt egy mentőstiszt:
Kiderült, ki halt meg az M3-as autópályán történt tragikus balesetben
