Hatvannal mész Hatvannál? Akkor irtó nagy szerencséd van! Mutatjuk, mi történt már megint az M3-ason

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hatvan térségében új terelést építenek ki. Az 52-es és a 60-as km között csak egy sáv járható. 1-2 km-es az araszoló kocsisor – számolt be a torlódásról az Útinform.

Torlódásokra lehet számítani az M3-ason

Fotó: Huszár Márk / Forrás: heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint megírtuk, hétfőn reggel torlódás alakult ki az M3-as autópálya bevezető szakaszán, emellett arról is beszámoltunk, hogy a sztráda több részén, valamint a főutakon is forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell számítani a héten: