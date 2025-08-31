Alig ért véget a baleset miatti brutális torlódás, újabb fennakadás az M3-ason

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan térségében, a vasárnap délben történt hármas baleset torlódásában két személyautó ütközött össze. A 54-es kilométernél egy sávot lezártak és a torlódás 5 kilométeres - írja az Útinform.

Egy baleset miatt kialakult az újabb autósor az M3-ason

Forrás: Shutterstock

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban megírtuk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. Többen is megsérültek a balesetben. Helyszíni fotók érkeztek a helyszínről, melyeket ITT tekinthetsz meg.