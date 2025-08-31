augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Alig ért véget a baleset miatti brutális torlódás, újabb fennakadás az M3-ason

Címkék#M3-as#torlódás#baleset#közlekedés

Vasárnap délben hármas baleset történt a sztrádán. Alig szűnt meg a torlódás, máris újabb baleset miatt áll a sor az M3-ason.

Heol.hu

 Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan térségében, a vasárnap délben történt hármas baleset torlódásában két személyautó ütközött össze. A 54-es kilométernél egy sávot lezártak és a torlódás 5 kilométeres - írja az Útinform. 

Egy baleset miatt kialakult az újabb autósor az M3-ason
Egy baleset miatt kialakult az újabb autósor az M3-ason
Forrás: Shutterstock

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban megírtuk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. Többen is megsérültek a balesetben. Helyszíni fotók érkeztek a helyszínről, melyeket ITT tekinthetsz meg.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu