Emiatt kezd kialakulni a torlódás az M3-ason

A sztráda Budapest felé vezető oldalán csütörtökön délután burkolatjavítást végeznek. Az M3-ason a 145-ös kilométernél torlódásra kell számítani.

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M30-as autópálya csomópontja után a burkolatot javítják csütörtökön délután. A 145-ös kilométernél csak egy sáv járható, torlódik a forgalom - írja az Útinform oldala.

Az M3-ason a 145-ös kilométernél torlódásra kell számítani
Az alábbi változások vannak érvényben az M3-ason 

  • Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 

  • új terelést építettek ki Hatvan térségében. A főváros felé vezető oldalon, az 59-es és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként 2-2 sáv járható. 
  • a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak, ezért a 155-157  kilométerszelvény között a külső- és leállósávot lezárták. Az érintett szakaszon a Mezőcsát/Hejőpapi csomópontnál a felhajtóágon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.
  • Budapest felé aszfaltozási munkák miatt új terelést építettek ki a 170-es és a 167-es  kilométerszelvény között, a belső sávot lezárták.

- foglalja össze az Útinform oldala.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
