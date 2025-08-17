augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Több kilométeres a torlódás az M3-ason

Címkék#dugó#m3#autópálya

Jelentős torlódás alakult ki a sztrádán. Több szakaszon lassul a forgalom az M3-ason.

Heol.hu

Nagy a forgalom Budapest felé a sztrádán vasárnap. 3 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán, Polgár térségében - írja az Útinform.

Több kilométeres a torlódás az M3-ason
Forrás: Nool.hu

Az autópályán Gödöllő és Hatvan között, mindkét irányban is lassulásra kell számítani.

Korábban megírtuk, hogy pénzügyőrök tartottak ellenőrzést az M3-as egyik pihenőjében, mikor kiszúrtak egy gyanús motorost.

 

