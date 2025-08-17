Dugó
1 órája
Több kilométeres a torlódás az M3-ason
Jelentős torlódás alakult ki a sztrádán. Több szakaszon lassul a forgalom az M3-ason.
Nagy a forgalom Budapest felé a sztrádán vasárnap. 3 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán, Polgár térségében - írja az Útinform.
Az autópályán Gödöllő és Hatvan között, mindkét irányban is lassulásra kell számítani.
