Nagy a forgalom Budapest felé a sztrádán vasárnap. 3 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán, Polgár térségében - írja az Útinform.

Több kilométeres a torlódás az M3-ason

Forrás: Nool.hu

Az autópályán Gödöllő és Hatvan között, mindkét irányban is lassulásra kell számítani.