Közlekedés

Az M3-ason emiatt kígyózik a sor

Nem telik zökkenőmentesen a csütörtök délután a sztrádán. Az M3-ason több kilométeres a dugó.

Heol.hu

Új fix terelést építenek ki az M3-as autópályán, Hatvan térségében. Az 53-as és az 56 kilométerszevény között mindkét irányba csak egy sáv járható, több kilométeres a kocsisor Vásárosnamény felé - olvasható az Útinform oldalán. 

Szerda éjszaka összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-as autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hort térségében. Többen is megsérültek.

Korábban megírtuk, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják.

Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé, a 38-as és a 45-ös kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Polgár térségében dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as kilométerszelvény között, Budapest felé pedig a 175-ös és a 173-as kilométerszelvény között lezárták a külső sávot, csak a belső sávon halad a forgalom.
- Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as kilométerszelvény között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható.
- hídépítési munkák miatt lezárták a főváros felé vezető oldalon, a Vaja-Mátészalka csomópontban a belső sávot a 269-es és a 267-es kilométerszelvény között 

- Szikszó térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 46-os és a 39-es kilométerszelvény közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

- a 14-es kilométer Hajdúnánás/Balmazújváros csomóponttól az M3-as autópályáig tartó szakaszt lezárták aszfaltozás miatt. A 7-es kilométerszelvénynél a Pródi pihenő sem használható. Fontos, hogy az említett 14-es jelű Hajdúnánás/Balmazújváros csomópontban nem lehet felhajtani az M3-as autópálya felé, a terelőutat sárga táblák jelzik.
- Berettyóújfalu felé, a 22-es és a 25-ös kilométerszelvény között, illetve a 33-es és a 40-es kilométerszelvény között burkolatfelújítási munkálatokat végeznek, a külső sávot lezárták, csak a belső sáv járható. Az ellenkező, M3-as autópálya felé vezető oldalon is hasonló okokból épült ki korlátozás, a 29-es és a 25-ös  kilométerszelvény kközött szintén csak a belső sáv járható - írja azÚtinform.

 

 

