Elesett és fel sem bír állni az M3-as, már most több kilométeres a dugó

Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán csütörtökön délelőtt. A torlódás jelenleg 2-3 kilométeres az 55-ös kilométerszelvénynél - írja az Útinform.

Forrás: Huszár Márk /Heol.hu

Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható - olvasható az Útinform oldalán.

Korábban megírtuk, hogy két baleset is történt reggel az M3-ason.