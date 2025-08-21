augusztus 21., csütörtök

1 órája

Elesett és fel sem bír állni az M3-as, már most több kilométeres a dugó

Címkék#M3-as#torlódás#közlekedés

Torlódik a forgalom az M3-ason Vásárosnamény felé csütörtök délelőtt. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres a kocsisor.

Heol.hu

Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán csütörtökön délelőtt. A torlódás jelenleg 2-3 kilométeres az 55-ös kilométerszelvénynél - írja az Útinform. 

Az M3-ason 2-3 kilométeres a kocsisor
Az M3-ason 2-3 kilométeres a kocsisor
Forrás: Huszár Márk /Heol.hu

Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható - olvasható az Útinform oldalán. 

Korábban megírtuk, hogy két baleset is történt reggel az M3-ason. 

 

 

