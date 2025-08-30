39 perce
Retro ruhába bújt Eger péntek este, ismét együtt bulizott a város a Macok Utcabálon
Augusztus utolsó péntekje is fergeteges hangulatban telt a Tinódi téren. A Macok Utcabál ezúttal retro hangulattal várta a bulizni vágyókat, a DJ gondoskodott a fergeteges hangulatról, a tér pedig megtelt élettel és nosztalgiával.
Augusztus 29-én, péntek este ismét benépesült a Tinódi tér, ahol a Macok Bisztró szervezésében ezúttal egy lendületes, retró Rock’n’Roll Party vette kezdetét. A Macok Utcabálon a hangulatot Pászti Gábor DJ garantálta, aki a klasszikus rock’n’roll és rockslágerekkel mozgatta meg a közönséget. A „gördülő ritmusoknak” senki sem tudott ellenállni – táncoltak a téren, a járdákon, a fényárban, kezükben fröccsel vagy koktéllal.
Fergeteges hangulatban telt a Macok Utcabál – retró életérzéssel búcsúzott a nyár Egerben
A helyszínen nemcsak a zene, hanem a gasztronómiai kínálat is gondoskodott a felejthetetlen élményről. A Macok Food Truck street food finomságokat kínált, a BUBI bar hűsítő italokkal csillapította a tánc közben felhevült vendégeket, a koktélbárban pedig ikonikus italokat lehetett kóstolni.
ROCK’N’ROLL PARTY - Macok utcabálFotók: Nemes Róbert
