Drasztikusan csökkent a víz a mátrai tározóban, megtiltották a horgászatot

Drasztikusan csökken a Maconkai-tározó vízszintje. Augusztus 1-jén a fő tározótér vízállása elérte a 396 centimétert, és jelenleg naponta mintegy 1,5 centimétert csökken. A kedvezőtlen tendencia hátterében elsősorban a kötelező vízleeresztés, valamint a hosszan tartó szárazság és párolgás áll – közölte a kezelő szerv közösségi oldalán.

Így néz ki a Maconkai-tározó most Fotó: Facebook

A tározóból továbbra is biztosítani kell a maximum 4000 köbméter/nap mennyiségű víz továbbengedését, amely a térségi ivóvízbázis védelmét és ellátását szolgálja még akkor is, ha jelenleg jóval alacsonyabb a leeresztett mennyiség. A helyzetet azonban súlyosbítja, hogy hetek óta gyakorlatilag megszűnt a természetes vízutánpótlás. A Zagyva vízhozama szinte teljesen eltűnt, a vízgyűjtő területek – különösen a Mátra irányából érkező patakok – kiszáradtak, és a folyó több szakaszán a meder is teljesen vízmentes. A Nemti vízmérce már napok óta zéró értéket mutat, vagyis a vízfolyás a gyakorlatban megszűnt.

Az aszály idén a szokásosnál is korábban jelentkezett, és a térségben hosszú ideje mérhető csapadék sem hullott, ami tovább fokozza a vízhiányt. A kritikus helyzet ellenére a kötelezettségeket teljesíteni kell, ugyanakkor a hatóságok is elismerik: a vízszint további csökkenése veszélyezteti a helyi élővilágot.

A tározó kezelői bejelentették, hogy hamarosan újabb kiegészítő vízpótlásra kerül sor, hogy enyhítsék a negatív hatásokat, és megóvják az ökológiai rendszert az összeomlástól. Addig is úgy rendelkeztek, hogy visszavonásig tilos horgászni.