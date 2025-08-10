Olvasóink megmutatták kiskedvenceiket - hihetetlen, hány éves az egyikük

2 órája
Hoztunk egy csokor cicás képet. A nemzetközi macskanapon megkértük olvasóinkat, hogy mutassák meg bársonytalpú kedvenceiket.
A nemzetközi macskanap alkalmából kértük meg a héten olvasóinkat, hogy mutassák meg bársonytalpú kedvenceiket. Macskás fotóból sosem elég, csokorba szedtünk néhány képet.
Ahogy a mondás tartja, a cicáknak kilenc életük van, mégis meglepő, hogy egyik olvasónk vörös macskája több mint 20 éves. A cica vélhetően kandúr, bár ezt nem írta le a kommentbe a gazdi, de tudni kell, hogy nagyon ritka a vörös macskk között a nőstény. Ez a kromoszómák miatt van, a vörös szín ugyanis az x kromoszómához köthető, és csak akkor lesz a cica vörös, ha pheomelanin mindkettőnél jelen van.
A trikolor cicák viszont szinte minden esetben nőstények, nagyon ritka, hogy kandúr születik ilyen színezettel.
Timót is megmutatta olvasónk akommentszekciónak. A hamuszürke cica piros nyakörvvel irtó cuki. Ő egyébként egy volt kollégánk cicája.
Nem csak a bornak, de úgy tűnik a cicáknak is barátja D'ess Erika, az Egri Borbarát Hölgyek elnöke, aki macskája nevét ugyan nem árulta el, de egy szuperül sikerült képet mutatott róla.
Ahány kép érkezett, annyi szín és forma, s a több tucat fotót mi mind imádjuk, nem tudtuk kiválasztani, hogy ki a legcukibb - őszintén, nem is akartuk.
A lenti posztra kattintva döntse el mindenki maga, hogy ki a legszinpatikusabb a lustálkodó, vagy éppen játékos cicák közül.
