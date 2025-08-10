Olvasóink megmutatták kiskedvenceiket - hihetetlen, hány éves az egyikük

A nemzetközi macskanap alkalmából kértük meg a héten olvasóinkat, hogy mutassák meg bársonytalpú kedvenceiket. Macskás fotóból sosem elég, csokorba szedtünk néhány képet.

Olvasónk macskája több mint 20 éves Fotó: Heol Facebook

Ahogy a mondás tartja, a cicáknak kilenc életük van, mégis meglepő, hogy egyik olvasónk vörös macskája több mint 20 éves. A cica vélhetően kandúr, bár ezt nem írta le a kommentbe a gazdi, de tudni kell, hogy nagyon ritka a vörös macskk között a nőstény. Ez a kromoszómák miatt van, a vörös szín ugyanis az x kromoszómához köthető, és csak akkor lesz a cica vörös, ha pheomelanin mindkettőnél jelen van.

Kicsit ítélkező a tekintete Fotó: Heol Facebook

A trikolor cicák viszont szinte minden esetben nőstények, nagyon ritka, hogy kandúr születik ilyen színezettel.

Timo éppen nagyon figyel valamire Fotó: Heol Facebook

Timót is megmutatta olvasónk akommentszekciónak. A hamuszürke cica piros nyakörvvel irtó cuki. Ő egyébként egy volt kollégánk cicája.

Azok a szemek Fotó: Heol Facebook

Nem csak a bornak, de úgy tűnik a cicáknak is barátja D'ess Erika, az Egri Borbarát Hölgyek elnöke, aki macskája nevét ugyan nem árulta el, de egy szuperül sikerült képet mutatott róla.

Az ablakpárkány a legjobb hely Fotó: Heol Facebook

Ahány kép érkezett, annyi szín és forma, s a több tucat fotót mi mind imádjuk, nem tudtuk kiválasztani, hogy ki a legcukibb - őszintén, nem is akartuk.

Bárhol lehet egy jót szundítani Fotó: Heol Facebook

A lenti posztra kattintva döntse el mindenki maga, hogy ki a legszinpatikusabb a lustálkodó, vagy éppen játékos cicák közül.