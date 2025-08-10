augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Macskanap

1 órája

Olvasóink megmutatták kiskedvenceiket - hihetetlen, hány éves az egyikük

Címkék#kandúr#Egri Borbarát Hölgyek#macska#cica

Hoztunk egy csokor cicás képet. A nemzetközi macskanapon megkértük olvasóinkat, hogy mutassák meg bársonytalpú kedvenceiket.

Heol.hu

A nemzetközi macskanap alkalmából kértük meg a héten olvasóinkat, hogy mutassák meg bársonytalpú kedvenceiket. Macskás fotóból sosem elég, csokorba szedtünk néhány képet.

Olvasónk macskája több mint 20 éves Fotó: Heol Facebook

Ahogy a mondás tartja, a cicáknak kilenc életük van, mégis meglepő, hogy egyik olvasónk vörös macskája több mint 20 éves. A cica vélhetően kandúr, bár ezt nem írta le a kommentbe a gazdi, de tudni kell, hogy nagyon ritka a vörös macskk között a nőstény. Ez a kromoszómák miatt van, a vörös szín ugyanis az x kromoszómához köthető, és csak akkor lesz a cica vörös, ha pheomelanin mindkettőnél jelen van.

Kicsit ítélkező a tekintete Fotó: Heol Facebook

A trikolor cicák viszont szinte minden esetben nőstények, nagyon ritka, hogy kandúr születik ilyen színezettel.

Timo éppen nagyon figyel valamire Fotó: Heol Facebook

Timót is megmutatta olvasónk akommentszekciónak. A hamuszürke cica piros nyakörvvel irtó cuki. Ő egyébként egy volt kollégánk cicája.

Azok a szemek Fotó: Heol Facebook

Nem csak a bornak, de úgy tűnik  a cicáknak is barátja D'ess Erika, az Egri Borbarát Hölgyek elnöke, aki macskája nevét ugyan nem árulta el, de egy szuperül sikerült képet mutatott róla.

Az ablakpárkány a legjobb hely Fotó: Heol Facebook

Ahány kép érkezett, annyi szín és forma, s a több tucat fotót mi mind imádjuk, nem tudtuk kiválasztani, hogy ki a legcukibb - őszintén, nem is akartuk. 

Bárhol lehet egy jót szundítani Fotó: Heol Facebook

A lenti posztra kattintva döntse el mindenki maga, hogy ki a legszinpatikusabb a lustálkodó, vagy éppen játékos cicák közül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu