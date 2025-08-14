Olyan ellenőrzés indult Egerben, ami csak néhány másik városban van

A Magyar Államkincstár 5 várost vizsgál

- A vizsgálat célja, hogy felmérje, az önkormányzat és intézményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, és hogy pénzügyi beszámolóik valós képet adnak-e a gazdálkodásról. A rendszeres belső ellenőrzések mellett ez az eljárás tovább erősíti a pénzügyi átláthatóságot. Hiszünk abban, hogy az ilyen vizsgálatok megerősítik közösségünk bizalmát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy közpénzeink felhasználása a lehető leghatékonyabb módon történjen - számolt be a polgármester a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről. A polgármester már többször is beszélt arról, hogy úgy látják, a város gazdálkodása nem volt megfelelő.

Az önkormányzat közleménye szerint Eger önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok, a városi társulások és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek a Magyar Államkincstár által lefolytatott kincstári ellenőrzésben vesznek részt. A vizsgálat a 2025-ös gazdasági évet érinti. A hazai önkormányzatokat ilyen vizsgálatra véletlenszerűen választják ki, és 2025-ben a Magyar Államkincstár első alkalommal ellenőrzi a megyei jogú városok gazdálkodását. Az országban öt település kerül sorra, köztük Eger is. Az eljárás célja annak vizsgálata, hogy az önkormányzat és intézményei számviteli és adatszolgáltatási kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően teljesítik-e, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a gazdálkodásról.

Egerben belső ellenőrzési gyakorlat is működik, mely keretén belül a belső kontrollrendszerek működését, a költségvetési bevételek és kiadások szabályszerűségét és hatékonyságát folyamatosan vizsgálják. Ez a belső audit – kiegészülve a mostani kincstári ellenőrzéssel – több rétegből álló ellenőrzési rendszert hoz létre, amely biztosítja a gazdálkodás jogszerűségét és transzparenciáját.

A kincstári vizsgálat 2026. április lezárását követően a Magyar Államkincstár hivatalos jelentést készít, amely elérhető lesz a nyilvánosság számára. Az esetleges hiányosságok, javasolt intézkedések megjelölése után azokat figyelemmel követik a következő ellenőrzési fázisban is. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a felelős, átlátható és hatékony gazdálkodás mellett, amelyet a teljes ellenőrzési rendszerünk szolgál.

