A fitneszterem csak az egyik ötlet, erre használnák Hevesben az ingyen megkapható épületeket

Magyar falu program nyertesei: A vármegye települései is fejlődnek

Az 1. választókerületben fekvő Kerecsend három épületre is pályázott, az egyikben szolgálati lakást terveznek. Mezőtárkányban a takarékszövetkezet épületében helyeznék majd el az ATM-et, illetve a térfigyelőkemera-rendszer központját is és ennek megfelelően itt kapna egy szolgálati lakást a helyi körzeti megbízott is. A településen két ingatlanra pályáznak, a másik épületben átmeneti otthont szeretnék létrehozni, hogy ha valakinek bármilyen okból veszélybe kerül a lakhatása, addig megtudja magát húzni ott. Szihalmon egy épületre és a hozzá tartozó területre pályáznak. Szeretnének egy biogazdaságot és ehhez kapcsolódóan közösségi teret is létrehozni. A közösségi tér elsődleges helyi értéktárként szolgálna, bemutatva Szihalom múltját és jelenét. Ostoroson szolgálati lakást terveznek kialakítani, amennyiben az erre szükséges anyagi források rendelkezésre állnak.