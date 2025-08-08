2 órája
Elhagyatott épületekben elevenedik meg újra az élet Dél-Hevesben
Több száz elhagyatott állami ingatlan kerülhet önkormányzati tulajdonba országszerte. A Magyar Falu Program keretében Dél-Heves hat települése is sikerrel pályázott, így régi posták, takarékok és más funkció nélküli épületek kaphatnak új, közösségi szerepet.
A Magyar Közlönyben kedden megjelent határozatnak köszönhetően további több száz ingatlan kerülhet a falvak és kisvárosok tulajdonába – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán a Facebook-oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, hogy a Magyar Falu Program az indulása óta a falvakban élők valós igényeire reagál, ezért az élet minden területén a vidéki életminőség javítását támogatja. Az üresen álló, elhanyagolt ingatlanok sokat rontanak egy-egy faluképen, ezért a kormány mindent megtesz ezek megszüntetése érdekében – fűzte hozzá.
Kiemelte, hogy idén – a program indulása óta – már harmadik alkalommal döntött úgy a kormány, hogy a funkció nélküli állami ingatlanokat ingyenesen átadja az önkormányzatok számára, hogy azok a falusi közösségek számára hasznos funkciót töltsenek be. A dél-hevesi térségben hat település pályázott sikerrel, összesen a vármegyében harmincnégy hely érintett.
A Magyar Falu Program dél-Hevesben hat településnek kedvezett
Pető László erki polgármester lapunknak elmondta, a régi posta épületét kapták meg tulajdonba, ha fel tudják újítani, közösségi funkciók, szolgáltatások kapnának benne helyet például a falugazdász irodája. Elmondása szerint a felújítás pályázatból volna lehetséges.
Boconádon a Rákóczi úton található volt Takarékszövetkezet épület lett önkormányzati. Ez legalább tíz éve lakatlan, s önerő híján ha akad pályázati lehetőség, akkor felújítás után a helyi civilek kapnák meg az ingatlant, tudtuk meg Kis István polgármestertől. Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere arról számolt be, hogy a régi posta épületét kapták meg.
– Attól függően, hogy milyen felújítási lehetőségink lesznek, rendőrőrssé vagy szociális lakássá alakítanánk azt át – mondta. Tarnaméra a régi Takarékszövetkezet épületével gazdagodott. Kiss Ferenc polgármester elmondta, terveik szerint egészségügyi intézmény lehetne az ingatlanból.
– Most a fogorvosi rendelőnek helyt adó ingatlant béreljük, ezt nagyon jó lenne, ha át tudnánk ide költöztetni. De heti néhány alkalommal másféle szakrendelés is helyet kaphatna itt. Mindez a felújítási lehetőségeken is múlik. Ha lesz erre vonatkozó pályázat elindulunk, s adott esetben akár új orvosi eszközökkel is gazdagítanánk az intézményt – részletezte.
Sarudról Gyöngy Beáta polgármester elmondta, ők szintén a régi posta épületét kapták meg.
– Ifjúsági-közösségi színtérré alakítanánk át terveink szerint. Az udvarra kültéri fitnesz eszközöket, játszóudvari eszközöket is telepítenénk. Esetükben is fennáll, hogy várjuk a pályázati lehetőségeket arra vonatkozóan, miből tudjuk felújítani az ingatlant – húzta alá.
Kisköre is sikerrel pályázott. Magyar Csilla polgármester elmondta, a Napsugár úton lévő egykori üdülőt kapták meg. A városvezető kiemelte, ha a felújításhoz forráshoz jutnak, szeretnék visszaállítani az eredeti funkcióját, azaz szállás, lakás lehetne belőle.
