Kiderült, honnan származott a Mátrában elhunyt katona

Korábban hírt adtunk arról, hogy a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője a Sirok és Kékestető közötti menetgyakorlat során rosszul lett, majd leállt a keringése. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a tragédia augusztus 7-én történt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet a mentőszolgálat kiérkezése után folytatott, ám minden erőfeszítés ellenére nem sikerült megmenteni a katona életét. Magyarország köztársasági elnöke részvétét fejezte ki az elhunyt katona gyászoló hozzátartozóinak. Most pedig újabb részletek kerültek nyilvánosságra a katona személyéről.

A magyar katona Hajdúnánásról származott

Forrás: Délmagyar

A Mátrában elhunyt magyar katona hajdúsági volt

Szombat este Bódi Judit, Hajdúnánás vezetőjének a közösségi oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, hogy a fiatal férfi a hajdú-bihari város lakója volt. A polgármester a város nevében fejezte ki részvétét a család és hozzátartozók felé - írja a haon.hu.