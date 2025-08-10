augusztus 10., vasárnap

Gyász

1 órája

Kiderült, honnan származott a Mátrában elhunyt katona

Két tragikus haláleset rázta meg rövid időn belül a Magyar Honvédséget. Az egyik magyar katona a Mátrában, míg a másik külföldi misszióban vesztette életét.

Heol.hu

Korábban hírt adtunk arról, hogy a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője a Sirok és Kékestető közötti menetgyakorlat során rosszul lett, majd leállt a keringése. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a tragédia augusztus 7-én történt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet a mentőszolgálat kiérkezése után folytatott, ám minden erőfeszítés ellenére nem sikerült megmenteni a katona életét. Magyarország köztársasági elnöke részvétét fejezte ki az elhunyt katona gyászoló hozzátartozóinak. Most pedig újabb részletek kerültek nyilvánosságra a katona személyéről.

A magyar katona Hajdúnánásról származott
Forrás: Délmagyar

A Mátrában elhunyt magyar katona hajdúsági volt

Szombat este Bódi Judit, Hajdúnánás vezetőjének a közösségi oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, hogy a fiatal férfi a hajdú-bihari város lakója volt. A polgármester a város nevében fejezte ki részvétét a család és hozzátartozók felé - írja a haon.hu.

A minisztérium tájékoztatása szerint a másik katona, egy 47 éves magyar főtörzsőrmester 2025. augusztus 5-én hunyt el. A katona 2024 augusa óta teljesített szolgálatot Szarajevóban, az EUFOR békefenntartó misszió keretében, az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományának tagjaként. A tárca közölte: a Magyar Honvédség gondoskodott az elhunyt hazaszállításáról.

 

