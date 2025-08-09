A köztársasági elnök is részvétet nyilvánított a Mátrában meghalt katona családjának

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője a Sirok és Kékestető közötti menetgyakorlat során rosszul lett, majd keringése leállt. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a tragédia augusztus 7-én történt. Magyarország köztársasági elnöke is részvétét fejezte ki az elhunyt magyar katonákat gyászoló családtagok részére.

Magyar katonák halála rázta meg a Honvédséget és az egész országot

Magyar katonák halála rázta meg a Honvédséget és az egész országot

A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentés azonban sajnos nem járt sikerrel.

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán nyilvánosan is részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán. Bejegyzésében megemlékezett arról is, hogy nemcsak a fiatal szakaszvezető, hanem egy másik magyar katona, egy főtörzsőrmester is életét vesztette a napokban – ő az EUFOR békefenntartó misszió keretében, Szarajevóban teljesített szolgálatot.

Két magyar katona vesztette életét szolgálat közben az elmúlt napokban. Egy főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban szolgált, Szarajevóban hunyt el. Egy fiatal szakaszvezető honvéd pedig itthon, gyakorlat közben lett rosszul, s életét sajnos nem tudták megmenteni. Isten nyugosztalja őket! A Magyar Honvédség főparancsnokaként őszinte részvétem fejezem ki az elhunyt katonák hozzátartozóinak

– fogalmazott a köztársasági elnök.

A bejegyzés alatt több százan osztották meg együttérzésüket és részvétnyilvánításukat a két katona családja felé.