Piackörkép

2 órája

Elájultunk az áraktól, de ennek a gyümölcsnek az egészségre gyakorolt hatása minden pénzt megér

Az Egri Piaccsarnokban jártunk, hogy felmérjük a legnépszerűbb bogyós gyümölcsök aktuális kínálatát és áraikat. Íme, mit találtunk málna, áfonya, ribizli, eper és szeder fronton.

Heol.hu

A nyári szezon közepén az Egri Piaccsarnok standjai színes bogyós gyümölcs-kínálattal várják a vásárlókat. A málna, áfonya, szeder, ribizli és eper frissen, ropogósan sorakozik a pultokon, a gyümölcsök illata és színe azonnal felkelti az érdeklődést. A piac hangulata pezsgő, a vásárlók válogatnak, kóstolnak, és keresik a legérettebb, legzamatosabb szemeket. A friss bogyós gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is, tökéletesek smoothie-ba, desszertbe vagy reggeli müzlihez.

Kutatások szerint a málna rendszeres fogyasztása csökkentheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

A málna, mint "gyógyszer" és immunrendszer támogató

A kutatások szerint a málna rendszeres fogyasztása hozzájárulhat bizonyos daganatos megbetegedések kockázatának csökkentéséhez, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében. Magas rosttartalmának köszönhetően elősegíti az egészséges emésztést, és lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságos. Rendszeres fogyasztása támogatja a vérnyomás normalizálását és segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Antioxidánsai javítják a bőr tónusát és feszességét, hozzájárulva a fiatalos megjelenéshez. Emellett a málna B-vitamin- és folsavtartalma erősíti a hajszálakat, csökkenti a hajhullást, és serkenti a haj növekedését.

A málna az a gyümölcs, amelynek ára szinte mindenhol egységes és tele van ásványi anyagokkal

Egy 25 dekás kis dobozért körülbelül  1500-2000 forintot kell fizetni. Bár nem olcsó, már egy-két maréknyi is rendkívül jótékony hatású a szervezet számára. Ez a zamatos bogyó igazi vitamin- és antioxidánsforrás: bőségesen tartalmaz C-vitamint, amely erősíti az immunrendszert, emellett B1- és B2-vitamin, valamint A-provitamin is található benne. Az ásványi anyagok közül kiemelkedik a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek mind hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészségéhez.

Utánajártunk más bogyós gyümölcsök árának, mutatjuk az árakat

  • Málna: 10 000 Ft/kg, 2 000 Ft/25 dkg
  • Áfonya: 5 500 Ft/kg, 5 000 Ft/500 g
  • Ribizli: 8 000 Ft/kg
  • Eper: 3 900 Ft/kg
  • Szeder: 12 000 Ft/kg

 

 

