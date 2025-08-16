32 perce
Elájultunk az áraktól, de ennek a gyümölcsnek az egészségre gyakorolt hatása minden pénzt megér
Az Egri Piaccsarnokban jártunk, hogy felmérjük a legnépszerűbb bogyós gyümölcsök aktuális kínálatát és áraikat. Íme, mit találtunk málna, áfonya, ribizli, eper és szeder fronton.
A nyári szezon közepén az Egri Piaccsarnok standjai színes bogyós gyümölcs-kínálattal várják a vásárlókat. A málna, áfonya, szeder, ribizli és eper frissen, ropogósan sorakozik a pultokon, a gyümölcsök illata és színe azonnal felkelti az érdeklődést. A piac hangulata pezsgő, a vásárlók válogatnak, kóstolnak, és keresik a legérettebb, legzamatosabb szemeket. A friss bogyós gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is, tökéletesek smoothie-ba, desszertbe vagy reggeli müzlihez.
A málna, mint "gyógyszer" és immunrendszer támogató
A kutatások szerint a málna rendszeres fogyasztása hozzájárulhat bizonyos daganatos megbetegedések kockázatának csökkentéséhez, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében. Magas rosttartalmának köszönhetően elősegíti az egészséges emésztést, és lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságos. Rendszeres fogyasztása támogatja a vérnyomás normalizálását és segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Antioxidánsai javítják a bőr tónusát és feszességét, hozzájárulva a fiatalos megjelenéshez. Emellett a málna B-vitamin- és folsavtartalma erősíti a hajszálakat, csökkenti a hajhullást, és serkenti a haj növekedését.
A málna az a gyümölcs, amelynek ára szinte mindenhol egységes és tele van ásványi anyagokkal
Egy 25 dekás kis dobozért körülbelül 1500-2000 forintot kell fizetni. Bár nem olcsó, már egy-két maréknyi is rendkívül jótékony hatású a szervezet számára. Ez a zamatos bogyó igazi vitamin- és antioxidánsforrás: bőségesen tartalmaz C-vitamint, amely erősíti az immunrendszert, emellett B1- és B2-vitamin, valamint A-provitamin is található benne. Az ásványi anyagok közül kiemelkedik a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek mind hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészségéhez.
Utánajártunk más bogyós gyümölcsök árának, mutatjuk az árakat
- Málna: 10 000 Ft/kg, 2 000 Ft/25 dkg
- Áfonya: 5 500 Ft/kg, 5 000 Ft/500 g
- Ribizli: 8 000 Ft/kg
- Eper: 3 900 Ft/kg
- Szeder: 12 000 Ft/kg
