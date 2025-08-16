Elájultunk az áraktól, de ennek a gyümölcsnek az egészségre gyakorolt hatása minden pénzt megér

A nyári szezon közepén az Egri Piaccsarnok standjai színes bogyós gyümölcs-kínálattal várják a vásárlókat. A málna, áfonya, szeder, ribizli és eper frissen, ropogósan sorakozik a pultokon, a gyümölcsök illata és színe azonnal felkelti az érdeklődést. A piac hangulata pezsgő, a vásárlók válogatnak, kóstolnak, és keresik a legérettebb, legzamatosabb szemeket. A friss bogyós gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is, tökéletesek smoothie-ba, desszertbe vagy reggeli müzlihez.

Kutatások szerint a málna rendszeres fogyasztása csökkentheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

A málna, mint "gyógyszer" és immunrendszer támogató

A kutatások szerint a málna rendszeres fogyasztása hozzájárulhat bizonyos daganatos megbetegedések kockázatának csökkentéséhez, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében. Magas rosttartalmának köszönhetően elősegíti az egészséges emésztést, és lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságos. Rendszeres fogyasztása támogatja a vérnyomás normalizálását és segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Antioxidánsai javítják a bőr tónusát és feszességét, hozzájárulva a fiatalos megjelenéshez. Emellett a málna B-vitamin- és folsavtartalma erősíti a hajszálakat, csökkenti a hajhullást, és serkenti a haj növekedését.