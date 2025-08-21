augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lelet

3 órája

Ősi titkot mutatott meg az alacsony Tisza, szenzáció, mit szedtek ki a folyóból Heves mellett!

Címkék#Tisza#mamutcsont#lelet

A Tisza Kisköre-alsó szakaszán soha nem látott alacsony vízállás alakult ki, ami váratlan felfedezéshez vezetett. A folyó homokos medréből több tízezer éves mamutcsont került elő.

Heol.hu

A Tisza Kisköre-alsó szakaszán korábban soha nem tapasztalt alacsony vízállás alakult ki: Tiszaroffnál a folyó szintje mindössze 283 centiméterre csökkent. Ez a rendkívüli állapot tette lehetővé, hogy a folyó homokos medréből egy páratlan, több tízezer éves jégkorszaki lelet kerüljön elő. A felfedezés egy kifejlett, de még fiatal gyapjas mamut maradványaihoz köthető, amely ritkaságnak számít a térségben. A mamutcsont felfedezését a Tisza alacsony vízállásának köszönhetjük.

A Tiszából bukkant elő egy több tízezer éves mamutcsont
A Tiszából bukkant elő egy több tízezer éves mamutcsont
Fotó:  Krizsán Sándor

 

Különleges mamutcsontot találtak a Tiszában

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat - írja a szoljon.hu.

Régóta szerettem volna a Tiszából is jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült

– mondta a szoljon.hu-nak a szakember.

A férfi családjával, feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandról gumicsónakkal keltek át a folyó túloldalára, a tiszaroffi partra. Ezen a szakaszon a folyó sodrása egy homokfélsziget környékén jelentősen lelassul, ami elősegíti a hordalék lerakódását. Pont ezen a területen bukkantak rá a hatalmas csontdarabra.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szoljon.hu információi szerint a megtalált lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehet. A szakértői mérések alapján a csont szélessége meghaladja a 30 centimétert. Bár a háti nyúlvány egy 10–15 centiméteres darabja hiányzik, a megmaradt csigolyacsont így is lenyűgöző méretű, mintegy 60 centiméter hosszú. Ez a részletesség és méret jól mutatja, milyen impozáns állatról lehetett szó annak idején.

A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta

– magyarázta a kutató.

A csigolya jó állapotú, ami ritkaságnak számít. Bár Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül a kavicsbányákból, ezek leggyakrabban fogak, amelyek különösen ellenállóak. Az ilyen épen megőrződött csontok sokkal ritkábban kerülnek felszínre 

– hangsúlyozta Krizsán Sándor.

A jégkorszak idején a mamut volt az egyik leggyakoribb nagytestű emlős a Kárpát-medencében. Akkoriban a Tisza mentén kiterjedt, nyílt füves puszták terültek el, melyek ideális élőhelyet biztosítottak a mamutok számára is. A most előkerült csontdarab közvetlen bizonyítéka ennek a hajdani, gazdag élővilágnak - írja a szoljon.hu.

A tiszaroffi lelőhelyen talált mamutcsigolya a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumba kerül, ahol szakértők további vizsgálatoknak vetik alá. A kutatók a következő napokban ismét felkeresik a helyszínt, amennyiben a vízszint továbbra is alacsony marad, hiszen nagy valószínűséggel a folyómeder még több, eddig ismeretlen kincset rejthet magában.

További fotókat a leletről a szoljon.hu cikkében találhat.

Korábban Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum régésze mesélt lapunknak érdekes leletekről.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mészáros János / Új Néplap

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu