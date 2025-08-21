Ősi titkot mutatott meg az alacsony Tisza, szenzáció, mit szedtek ki a folyóból Heves mellett!

A Tisza Kisköre-alsó szakaszán korábban soha nem tapasztalt alacsony vízállás alakult ki: Tiszaroffnál a folyó szintje mindössze 283 centiméterre csökkent. Ez a rendkívüli állapot tette lehetővé, hogy a folyó homokos medréből egy páratlan, több tízezer éves jégkorszaki lelet kerüljön elő. A felfedezés egy kifejlett, de még fiatal gyapjas mamut maradványaihoz köthető, amely ritkaságnak számít a térségben. A mamutcsont felfedezését a Tisza alacsony vízállásának köszönhetjük.

A Tiszából bukkant elő egy több tízezer éves mamutcsont

Fotó: Krizsán Sándor

Különleges mamutcsontot találtak a Tiszában

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat - írja a szoljon.hu.

Régóta szerettem volna a Tiszából is jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült

– mondta a szoljon.hu-nak a szakember.

A férfi családjával, feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandról gumicsónakkal keltek át a folyó túloldalára, a tiszaroffi partra. Ezen a szakaszon a folyó sodrása egy homokfélsziget környékén jelentősen lelassul, ami elősegíti a hordalék lerakódását. Pont ezen a területen bukkantak rá a hatalmas csontdarabra.

A szoljon.hu információi szerint a megtalált lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehet. A szakértői mérések alapján a csont szélessége meghaladja a 30 centimétert. Bár a háti nyúlvány egy 10–15 centiméteres darabja hiányzik, a megmaradt csigolyacsont így is lenyűgöző méretű, mintegy 60 centiméter hosszú. Ez a részletesség és méret jól mutatja, milyen impozáns állatról lehetett szó annak idején.

A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta

– magyarázta a kutató.

A csigolya jó állapotú, ami ritkaságnak számít. Bár Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül a kavicsbányákból, ezek leggyakrabban fogak, amelyek különösen ellenállóak. Az ilyen épen megőrződött csontok sokkal ritkábban kerülnek felszínre

– hangsúlyozta Krizsán Sándor.