Ősi titkot mutatott meg az alacsony Tisza, szenzáció, mit szedtek ki a folyóból Heves mellett!
A Tisza Kisköre-alsó szakaszán soha nem látott alacsony vízállás alakult ki, ami váratlan felfedezéshez vezetett. A folyó homokos medréből több tízezer éves mamutcsont került elő.
A Tisza Kisköre-alsó szakaszán korábban soha nem tapasztalt alacsony vízállás alakult ki: Tiszaroffnál a folyó szintje mindössze 283 centiméterre csökkent. Ez a rendkívüli állapot tette lehetővé, hogy a folyó homokos medréből egy páratlan, több tízezer éves jégkorszaki lelet kerüljön elő. A felfedezés egy kifejlett, de még fiatal gyapjas mamut maradványaihoz köthető, amely ritkaságnak számít a térségben. A mamutcsont felfedezését a Tisza alacsony vízállásának köszönhetjük.
Különleges mamutcsontot találtak a Tiszában
A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat - írja a szoljon.hu.
Régóta szerettem volna a Tiszából is jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült
– mondta a szoljon.hu-nak a szakember.
A férfi családjával, feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandról gumicsónakkal keltek át a folyó túloldalára, a tiszaroffi partra. Ezen a szakaszon a folyó sodrása egy homokfélsziget környékén jelentősen lelassul, ami elősegíti a hordalék lerakódását. Pont ezen a területen bukkantak rá a hatalmas csontdarabra.
A szoljon.hu információi szerint a megtalált lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehet. A szakértői mérések alapján a csont szélessége meghaladja a 30 centimétert. Bár a háti nyúlvány egy 10–15 centiméteres darabja hiányzik, a megmaradt csigolyacsont így is lenyűgöző méretű, mintegy 60 centiméter hosszú. Ez a részletesség és méret jól mutatja, milyen impozáns állatról lehetett szó annak idején.
A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta
– magyarázta a kutató.
A csigolya jó állapotú, ami ritkaságnak számít. Bár Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül a kavicsbányákból, ezek leggyakrabban fogak, amelyek különösen ellenállóak. Az ilyen épen megőrződött csontok sokkal ritkábban kerülnek felszínre
– hangsúlyozta Krizsán Sándor.
A jégkorszak idején a mamut volt az egyik leggyakoribb nagytestű emlős a Kárpát-medencében. Akkoriban a Tisza mentén kiterjedt, nyílt füves puszták terültek el, melyek ideális élőhelyet biztosítottak a mamutok számára is. A most előkerült csontdarab közvetlen bizonyítéka ennek a hajdani, gazdag élővilágnak - írja a szoljon.hu.
A tiszaroffi lelőhelyen talált mamutcsigolya a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumba kerül, ahol szakértők további vizsgálatoknak vetik alá. A kutatók a következő napokban ismét felkeresik a helyszínt, amennyiben a vízszint továbbra is alacsony marad, hiszen nagy valószínűséggel a folyómeder még több, eddig ismeretlen kincset rejthet magában.
