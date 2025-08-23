1 órája
Elmondta az országgyűlési képviselő, mi az amit ki nem hagyna a nyaraláskor, és mit olvasna + videó
Milyen az, ha egy országgyűlési képviselő nyaralni indul - kiderül dr. Pajtók Gábor videójából. Márai Sándor egy könyve biztosan vele tart, de elmondta, mi nem hiányozhat még.
A Balatonra készül dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Egy videós posztban kikérdezték a nyaralásról. Elmondta, hogy mi az az étel, amit nem hagy ki, ha pihenni indulnak, de azt is megtudtuk, hogy most legszívesebben egy Márai Sándor kötetet olvasna, de a család mellett az igazi a nyár.
Márai Sándor, polgári értékek
Mint mondta, az elmúlt három és és az előtte álló időszak miatt mindenképp olyan olvasmányra vágyik most, ami a polgári világba viszi vissza az olvasót. Azt is elmondta, hogy a kihagyhatatlan nyaralós étel számára is egy sajtos tejfölös lángos. Arról is beszélt, hogy szerinte mindenkinek látnia kellene hazánk pálos korostorait, azok ugyanis lenyűgözően szépek az országgyűlési képviselő szerint, ennek ellenére kevesen ismerik.
