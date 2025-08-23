Elmondta az országgyűlési képviselő, mi az amit ki nem hagyna a nyaraláskor, és mit olvasna + videó

A Balatonra készül dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Egy videós posztban kikérdezték a nyaralásról. Elmondta, hogy mi az az étel, amit nem hagy ki, ha pihenni indulnak, de azt is megtudtuk, hogy most legszívesebben egy Márai Sándor kötetet olvasna, de a család mellett az igazi a nyár.

A magyar tengerhez egy jó Márai Sándor könyvvel indul az országgyűlési képviselő

Forrás: Ilusztráció/MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Márai Sándor, polgári értékek

Mint mondta, az elmúlt három és és az előtte álló időszak miatt mindenképp olyan olvasmányra vágyik most, ami a polgári világba viszi vissza az olvasót. Azt is elmondta, hogy a kihagyhatatlan nyaralós étel számára is egy sajtos tejfölös lángos. Arról is beszélt, hogy szerinte mindenkinek látnia kellene hazánk pálos korostorait, azok ugyanis lenyűgözően szépek az országgyűlési képviselő szerint, ennek ellenére kevesen ismerik.