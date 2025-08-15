1 órája
Eger szívében pezsdült az élet a Gárdonyi Napok nyitányán - nagy sikert aratott a Margaret Island az első napon + Fotók
A Gárdonyi Napok első napja máris óriási sikert aratott Egerben. A Dobó téren tartott Margaret Island koncert minden várakozást felülmúlt.
A Gárdonyi Napok nyitónapján a Dobó téren Hegedűs Józsi koncertjével kezdődött a program, majd a Margaret Island varázsolt felejthetetlen hangulatot a közönségnek. A látogatók soraiban nemcsak egri helyiek, hanem távolabbról, például Kisnánáról érkezők is voltak.
A Margaret Island koncertje mellett az irodalomrajongók is bőven találtak kedvükre való programot
A Gárdonyi Napok célja, hogy a legendás író, Gárdonyi Géza előtt tisztelegve változatos kulturális és családi programokat kínáljon. A következő napokban a Dobó téren koncertek sora várható: pénteken a The Pontiac és a godfater., szombaton pedig Liana és az Aurevoir. lépnek színpadra.
Gárdonyi kertje újra benépesül, háromnapos programkavalkád vár a MeseKertben
A Gárdonyi Géza Emlékház kertjében berendezett MeseKert minden korosztályt vár kézműves foglalkozásokkal, kisállatsimogatóval, mesemondással és játékos feladatokkal. Vasárnap különleges időutazó séta eleveníti fel az Egri csillagok világát, hagyományőrző csoportok részvételével.
Gárdonyi Napok – csütörtökFotók: Huszár Márk / Heol.hu
