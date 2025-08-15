Eger szívében pezsdült az élet a Gárdonyi Napok nyitányán - nagy sikert aratott a Margaret Island az első napon + Fotók

A Gárdonyi Napok nyitónapján a Dobó téren Hegedűs Józsi koncertjével kezdődött a program, majd a Margaret Island varázsolt felejthetetlen hangulatot a közönségnek. A látogatók soraiban nemcsak egri helyiek, hanem távolabbról, például Kisnánáról érkezők is voltak.

Hatalmas tömegeket vonzott a Gárdonyi Napok első napja - a Margaret Island őrületes bulit csapott

Fotó: Huszár Márk

A Margaret Island koncertje mellett az irodalomrajongók is bőven találtak kedvükre való programot

A Gárdonyi Napok célja, hogy a legendás író, Gárdonyi Géza előtt tisztelegve változatos kulturális és családi programokat kínáljon. A következő napokban a Dobó téren koncertek sora várható: pénteken a The Pontiac és a godfater., szombaton pedig Liana és az Aurevoir. lépnek színpadra.