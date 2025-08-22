Marján Sándor tervei közt szerepel, hogy induljon a Magyarország tortája versenyen

Dobos C. József legendás alkotása előtt tisztelegve hirdették meg az idei országos tortaversenyt. Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett, amelyet Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei készítettek. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.

Ország tortája: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Ahogy arról írtunk, Marján Sándor beengedett a cukrászdájába, s a készítés különböző fázisait meg is mutatta nekünk. Aktuális podcastadásunkban vele beszélgettünk a versenyről, a tortáról. Mint mondta, ez a torta főzöttkrémes vajkrémes, tradícionális eljárással készült, mandulával, meggyzselével és meggypálinkával van egy picit feltuningolva. Mint mondta, számos eszközre, műveletre és precíz mozzanatra van szükség ahhoz, hogy a torta tökéletes legyen.